جوان آنلاین: راما حبیبی - معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران - در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به قرار گرفتن ایران در منطقه خشک و نیمهخشک جهان، گفت: شرایط اقلیمی کشور موجب شده میزان بارندگیهای سالانه تحت تأثیر قرار گیرد؛ بهطوری که متوسط بارش سالانه در ایران حدود ۲۸۰ میلیمتر است، در حالی که کشوری مانند ژاپن متوسط بارندگی ۱۸۰۰ میلیمتری را تجربه میکند.
به گزارش ایسنا، حبیبی اظهار کرد: در سالهایی که تحت عنوان خشکسالی پشت سر گذاشتهایم و به نوعی همچنان در همان شرایط قرار داریم، متوسط بارش تجربهشده حتی به عدد ۲۸۰ میلیمتر نیز نرسیده است. عددی که امسال در سال آبی جاری اعلام میکنیم، ۱۷۴.۵ میلیمتر بارش است که فاصله زیادی با متوسط کشورهای پربارش دنیا و همچنین فاصله نسبتاً زیادی با متوسط بارش اقلیم خودمان دارد.
وی ادامه داد: این عدد زنگ خطری را برای ما به صدا درمیآورد و نشان میدهد باید همواره مباحث مربوط به صرفهجویی، مصرف بهینه و رعایت پارامترها و پروتکلهای مربوط به نحوه استفاده و مصرف آب را مدنظر داشته باشیم.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران تاکید کرد: نباید به این دلخوش کنیم که اگر امسال میزان بارشها در کشور یا استان تهران نسبتا بهتر شد، فرض کنیم مسائل ما حل شده و دیگر موضوعی به نام خشکسالی وجود ندارد و از این دوران عبور کردهایم؛ این تصور درست نیست و ما همچنان در دوران خشکسالی قرار داریم.
وی افزود: به لحاظ حجم ذخیرهشده در سدها، امسال سد امیرکبیر و سد لتیان از ذخیره بهتری برخوردار هستند، اما سدهای دیگر همچنان با کاهش قابل توجه مواجهاند. سد طالقان حداقل ۵۰ درصد نسبت به حجم کل خود کاهش دارد و سایر سدها از جمله سد ماملو و سد لار نیز حداقل ۱۰ درصد یا کمتر از ۱۰ درصد ذخیره دارند؛ بهعنوان نمونه، سد لار کمتر از ۱۰ درصد ذخیرهپذیری در خود دارد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران گفت: مجموع این اعداد نشان میدهد که کماکان در شرایط کمآبی و خشکسالی قرار داریم، بنابراین ضرورت دارد موضوع صرفهجویی و مصرف بهینه آب همچنان مورد توجه قرار گیرد.