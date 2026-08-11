جوان آنلاین: شرکت کپلر که در زمینه داده های دریایی فعالیت می کند اعلام کرد تعداد کشتی هایی که از طریق تنگه هرمز طی روز گذشته عبور کرده اند به شش عدد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، این در حالی است که طی ۱۰ روز گذشته میانگین تعداد کشتی های مذکور به ۱۱ عدد رسیده بود.

کاهش حرکت کشتی ها در تنگه هرمز نشان می دهد شرکت های بین المللی و کشورهای مختلف به ادعاهای ترامپ درباره تسلط آمریکا بر تنگه و باز بودن این گذرگاه مهم آبی اعتمادی ندارند. این دست و پا زدن ترامپ برای کاهش فشارهای جهانی بر آمریکا صورت می گیرد.

قبل از تجاوز آمریکا علیه ایران روزانه تا ۱۴۰ کشتی از این گذرگاه عبور می کردند. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و تجاوز آمریکا باعث ایجاد اختلال در این منطقه شده است.