پسر بایدن: نتانیاهو شر مجسّم است

جوان آنلاین: هانتر بایدن، پسر جو بایدن رئیس‌جمهور سابق آمریکا در جریان گفتگو با تاکر کارلسون مجری معروف این کشور تاکید کرد: نتانیاهو شر مجسم است.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: برخی طرف‌های اسرائیلی در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ در هک رایانه شخصی من دست داشتند.

هانتر در جریان این مصاحبه با تاکر کارلسون که منتقد سرسخت رژیم صهیونیستی به شمار می رود از وی دفاع کرد و اتهامات مطرح‌شده علیه کارلسون را درباره یهودستیزی رد کرد.

او خطاب به کارلسون گفت: من صددرصد می‌دانم که تو یهودستیز نیستی. این برچسب‌های سیاسی با هدف ساکت کردن مخالفان به کار گرفته می‌شوند. اگر اشاره به اینکه بنیامین نتانیاهو شر مجسم است یهودستیزی محسوب می‌شود، دیگر نمی‌دانم به مردم چه بگویم.

وی تصریح کرد که از انتقاد از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف در جامعه آمریکا استفاده می‌شود.

هانتر به مشارکت یک طرف روسی-اوکراینی و طرف‌های آمریکایی در انتشار اطلاعات شخصی اش اشاره کرد و از «مرکز کاری نتانیاهو؛ طرف اسرائیلی» نام برد.

وی همچنین به تنش‌های امنیتی اشاره کرد و گفت که کاملا با انتقادات کارلسون از شبکه فاکس نیوز درباره تلاش این شبکه برای سوق دادن آمریکا به سمت جنگ با ایران موافق است.

هانتر بایدن از برخی چهره‌های داخل حزب جمهوری‌خواه از جمله توماس مسی و مرگوری تیلور گرین از اعضای کنگره تمجید کرد و گفت از اینکه افرادی در زمینه سیاست خارجی آمریکا از خواب بیدار شده‌اند خرسند است.