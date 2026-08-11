وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار موج بارش‌ شدید در راه ۱۱ استان

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: تا روز جمعه در ۱۱ استان کشور رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و تهران نیز با باد شدید و احتمال گردوخاک مواجه خواهد بود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: تا روز پنجشنبه (۲۲ مرداد) در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و روز جمعه (۲۳ مرداد) در شمال آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز شرقی، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت رخ می‌دهد.

به گزارش مهر، وی افزود: طی سه روز آینده در ارتفاعات جنوب و غرب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و جنوب سیستان و بلوچستان، در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: همچنین تا روز جمعه در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، غرب، جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، افزایش وزش باد و در بعضی ساعات خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۰ مرداد) صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و در بعدازظهر وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۶ و حداکثر دمای آن ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی این مدت در بعضی ساعت‌ها در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی مرکزی استان تهران، افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید مورد انتظار است که در مناطق جنوبی می‌تواند با گردوخاک همراه باشد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در برخی ساعات در بخش‌های شمالی استان تهران، بارش پراکنده و گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.