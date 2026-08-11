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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
اقتصاد » اخبار کلی
معاون وزیر ارتباطات خبر داد؛

رشد ۵۰ درصدی ترافیک بین‌الملل کشور در ۱۵ ماه

اکبری معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، از افزایش بیش از ۶۰ درصدی ترانزیت داده از مسیر ایران و رشد بیش از ۵۰ درصدی ترافیک بین‌الملل کشور خبر داد.

جوان آنلاین: بهزاد اکبری در نشست وزیر ارتباطات با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار فعالیت نیروهای فنی شبکه در مقاطع بحرانی اظهار کرد: همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت در شرایطی که بسیاری از افراد حتی جرأت نزدیک شدن به برخی ساختمان‌ها و سایت‌های حساس را نداشتند، به‌صورت مستمر در محل سایت‌ها و مراکز حساس حضور پیدا می‌کردند و برای حفظ پایداری شبکه تلاش داشتند.

به گزارش مهر، وی افزود: با وجود همه تلاش‌هایی که برای حفظ و پایداری شبکه انجام شد، بخشی از این اقدامات تحت تأثیر اختلالات و قطعی اینترنت قرار گرفت و در افکار عمومی کمتر دیده شد.

اعلام لحظه‌ای اختلالات شبکه و حملات به کشور

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به سیاست شفافیت شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: یکی از سیاست‌هایی که از ابتدا دنبال کردیم، شفافیت در اطلاع‌رسانی بود و تلاش کردیم وضعیت شبکه و اختلالات را به‌صورت شفاف اعلام کنیم.

وی ادامه داد: برای نخستین‌بار، وضعیت اختلالات شبکه را به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کردیم و حتی وضعیت حملات به کشور را نیز روی داشبورد عمومی قرار دادیم تا این اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای در اختیار مردم و کارشناسان باشد.

اکبری تأکید کرد: این اقدام در راستای افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت شبکه انجام شده است.

ترانزیت داده از مسیر ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ترانزیت داده از مسیر ایران اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، به‌دلیل اختلالات و شرایط مختلف، ترافیک ترانزیتی بین‌المللی از مسیر ایران به‌شدت کاهش یافته بود و ظرفیت کشور در این حوزه تحت تأثیر قرار گرفته بود.

وی افزود: در دو سال گذشته، استراتژی توسعه ترانزیت داده از مسیر ایران را دنبال کردیم و در همین راستا، طی یک سال بیش از ۶۰ درصد افزایش ترانزیت داده از مسیر ایران را شاهد بودیم.

اکبری این افزایش را یکی از اقدامات مهم شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه ارتباطات بین‌الملل عنوان کرد و گفت: توسعه ظرفیت ترانزیت داده می‌تواند جایگاه ایران را در مسیرهای ارتباطی منطقه تقویت کند.

رشد بیش از ۵۰ درصدی ترافیک بین‌الملل در بازه ۱۵ ماهه

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به برنامه‌های انجام‌شده برای افزایش کیفیت و ظرفیت شبکه بین‌الملل اظهار داشت: در تابستان ۱۴۰۳، کشور تازه به شرایط تیرماه ۱۴۰۱ بازگشته بود و یکی از اقداماتی که در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت، افزایش کیفیت سرویس و ظرفیت شبکه بود.

وی ادامه داد: البته کیفیت شبکه تنها به شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط نمی‌شود و بخش قابل توجهی از مسائل کیفیت به محدودیت‌هایی بازمی‌گردد که از قبل اعمال شده و خارج از اختیار این شرکت بوده است؛ با این حال، با پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات فنی، پایش مستمر و اجرای مسیرهای توسعه‌ای، تلاش کردیم کیفیت سرویس را بهبود دهیم.

اکبری خاطرنشان کرد: در بازه ۱۵ماهه از مهرماه ۱۴۰۳ تا دی‌ماه ۱۴۰۴، ترافیک بین‌الملل کشور بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت.

زیرساخت‌های ارتباطی برنامه هفتم توسعه آماده است

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیازهای ارتباطی برنامه هفتم توسعه گفت: شاید یکی از اقداماتی که کمتر درباره آن صحبت شده، آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم توسعه است.

وی افزود: تمام توسعه‌هایی که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسئولیت شرکت ارتباطات زیرساخت مورد نیاز بوده، در دستور کار قرار گرفته و پروژه‌ها با پیشرفت قابل توجهی در حال اجرا هستند.

اکبری با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت برای تأمین نیازهای ارتباطی برنامه هفتم توسعه با کمبود زیرساخت مواجه نخواهد بود، تأکید کرد: با اطمینان می‌توان گفت که شرکت ارتباطات زیرساخت در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه با مشکل زیرساختی مواجه نخواهد شد.

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای برای تأمین نیازهای آینده

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی که برای تحقق اهداف برنامه توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم، در قالب پروژه‌های مختلف در حال اجراست و پیشرفت قابل توجهی دارند و برخی از این پروژه‌ها نیز قرار است در سال جاری به بهره‌برداری برسند.

اکبری با اشاره به برنامه‌های جدید شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: علاوه بر پروژه‌های در حال اجرا، اقدامات جدیدی نیز در دستور کار قرار گرفته که جزئیات آن در نشست‌های بعدی تشریح خواهد شد.

برچسب ها: ارتباطات ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، اینترنت بین‌المللی
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