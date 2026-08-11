کد خبر: 1373615
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷
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محدودیت تردد در خط ۷ مترو برای اجرای عملیات زیرساختی

مترو مدیر ارشد خط ۷ متروی تهران از تغییر موقت در نحوه سرویس‌دهی این خط در روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه به منظور اجرای عملیات حیاتی بهسازی و ترمیم اسلب‌تراک‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: عباس نظری مدیر ارشد خط ۷ متروی تهران با بیان اینکه حفظ ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی اولویت نخست در این عملیات فنی است، اظهار داشت: با توجه به ضرورت اجرای عملیات اصلاح و ترمیم اسلب در حد فاصل ایستگاه میدان صنعت تا میدان کتاب و همچنین به منظور تثبیت مواد تزریق‌شده و پیشگیری از نفوذ آب، سرویس‌دهی قطارها در این محدوده طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مرداد ماه به صورت «تک‌خطه» مدیریت خواهد شد.

به گزارش مهر، وی در تشریح نحوه خدمات‌رسانی و تمهیدات در نظر گرفته شده برای شهروندان گفت: در این دو روز، ایستگاه میدان صنعت به عنوان ایستگاه پایانی قطارهای مسیر ورزشگاه تختی تعیین شده است و از مسافران محترم تقاضا داریم با توجه به حضور فعال همکاران ما در ایستگاه، برای ادامه مسیر به راهنمایی‌های آنان توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: مسافرانی که قصد عزیمت به سمت ایستگاه‌های شهید دادمان و میدان کتاب را دارند، پس از رسیدن به ایستگاه میدان صنعت باید با راهنمایی همکاران مستقر در ایستگاه، به سکوی مقابل یا همان سکوی غربی مراجعه کنند؛ همچنین مسافرانی که قصد حرکت به سمت ایستگاه ورزشگاه تختی را دارند، نیز باید به سکوی شرقی هدایت شوند تا ادامه مسیر با نظم کامل انجام پذیرد.

مدیر ارشد خط ۷ متروی تهران با اشاره به غیرفعال بودن برخی سکوها برای اجرای بهتر این عملیات تصریح کرد: سکوی های شرقی میدان کتاب و شهید دادمان در این ایام غیرفعال خواهد بود و مسافران این دو ایستگاه باید صرفاً از سکوی ورزشگاه تختی (غربی) جهت سوار شدن به قطار تردد کنند.

نظری همچنین تأکید کرد که اطلاع‌رسانی کافی برای هدایت مسافران در اولویت قرار دارد و علاوه بر حضور همکاران در سکوها، راهبران قطارهای ورودی به ایستگاه میدان صنعت نیز به صورت پیوسته، توضیحات لازم را از طریق سیستم‌های صوتی (پیج) به اطلاع مسافران خواهند رساند. وی در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت محدودیت‌های موقت ایجاد شده، خاطرنشان کرد: که این اقدامات زیرساختی، تصمیمی ضروری برای تضمین ایمنی پایدار و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران در بلندمدت است.

برچسب ها: محدودیت تردد ، مترو ، عملیات عمرانی
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