کد خبر: 1373614
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک تایمز: خاورمیانه ترامپ را رها نمی‌کند

ترامپ مجله نیویورک تایمز در گزارشی به نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای نوامبر در ایالات متحده و نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی از تبعات اقتصادی جنگ در خاورمیانه اشاره کرد و نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشتاق است که پیروزی خود را در جنگ علیه ایران اعلام کرده و هرچه سریع‌تر خاورمیانه را ترک کند اما او در تحمیل اراده خود موفق نبوده و در حقیقت این خاورمیانه است که ترامپ را رها نمی‌کند.

جوان آنلاین: در گزارش نیویورک تایمز آمده است: محبوبیت ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او به پائین‌ترین سطح خود رسیده است و رای‌دهندگان آمریکایی از تبعات اقتصادی جنگ در خاورمیانه ناراضی هستند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز حمایت از جنگ کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، گزارش نیویورک تایمز همچنین با اشاره به اینکه ترامپ از راهبرد جدید خود در قبال ایران سخن گفته و مدعی شده است که به دنبال در پیش گرفتن رویکردی محتاطانه، غیرتهاجمی و با حداقل تنش در قبال تهران است، می‌افزاید که رئیس جمهور آمریکا در این راهبرد جدید ادعا کرده است که قصد ندارد تهدیدهای نظامی جدیدی مطرح کند و یا اقدام نظامی بزرگی انجام دهد بلکه می‌خواهد فشار اقتصادی بر ایران را با تکیه بر تورم و ورشکستگی ادامه دهد اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این رویکرد با محدودیت‌های جدی روبرو است.

در ادامه گزارش نیویورک تایمز با اشاره به اینکه تحلیلگران معتقدند ترامپ درک درستی از نحوه‌ توزیع، اعمال و تعامل قدرت در منطقه‌ خاورمیانه ندارد و تحلیلش از موازنه‌ قوا و روابط بازیگران منطقه‌ای دچار اشتباه راهبردی است، آمده است: نفوذ آمریکا در خاورمیانه در پی این جنگ به شدت کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، کشورهای منطقه دیگر مطمئن نیستند که آمریکا همچنان قدرتمندترین و قابل اعتمادترین متحد آنها باقی بماند و بتواند امنیت آنها را تأمین کند چرا که جنگ تجاوزکارانه ۶ ماهه علیه ایران و کاهش توان نظامی واشنگتن این باور را تضعیف کرده است.

نیویورک تایمز در پایان گزارش خود با اشاره به سخن «برایان کاتولیس» کارشناس ارشد اندیشکده خاورمیانه مستقر در واشنگتن دی سی مبنی بر اینکه ترامپ به وضوح در تلاش است با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره‌ای، راهی برای فرار از بحران سیاسی کنوبی بیابد اما در عوض واقعیت دارد سیلی محکمی به صورت او می‌زند، نوشت: در مجموع، رئیس جمهور آمریکا نه تنها نتوانسته از خاورمیانه خارج شود بلکه هر روز عمیق‌تر در پیچیدگی‌های آن گرفتار می‌شود.

برچسب ها: ترامپ ، قدرت خاورمیانه ، جنگ خاورمیانه
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