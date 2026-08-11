جوان آنلاین: شیخ «علی الخطیب» گفت: تسلیم شدن در برابر دشمن اسرائیلی به معنای رفتن به سوی نابودی است، همان که دشمن زندگی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری است.

به گزارش ایرنا، وی با طرح این سوال که نتیجه توافق‌نامه‌های سازش با دشمن اسرائیلی چه بوده است، افزود: به نخست‌وزیر دشمن گوش دهید که می‌گوید از غزه عقب‌نشینی و توافق‌نامه‌های به اصطلاح صلح در غزه را اجرا نخواهد کرد، مگر اینکه مقاومت و حماس خلع سلاح شوند. و اگر خدای ناکرده حماس و مقاومت در فلسطین سلاح‌های خود را تحویل دهند، قتل عام و ذبح خواهند شد.

الخطیب تاکید کرد: فلسطینی‌ها تجربه قبل از سال ۱۹۴۷ را پیش روی خود دارند؛ زمانی که مجبور به تحویل سلاح‌های خود شدند، آنها به روستاهای فلسطینی آمدند و قتل عام‌هایی علیه مردم فلسطین انجام شد.

نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ادامه داد: نتیجه قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۲۴ چه بود؟ اسرائیل تن به اجرای آن نداد و به تجاوز خود ادامه داد که منجر به شهادت ۵۰۰ نفر در طول ۱۵ ماه شد.

وی گفت : حالا، ظاهراً آتش‌بس برقرار است، اما این آتش‌بس کجاست؟ دشمن روستاها را از «الخیام» تا «الناقوره» ویران و با بولدوزر صاف کرده و هیچ شهری را سالم نگذاشته است. این روستاها که زمانی با ساکنان و ساختمان‌هایشان سرزنده بودند، به ویرانه تبدیل شده‌اند و با انفجارهای شبانه‌روزی نابود شده‌اند.

الخطیب اضافه کرد: مقامات لبنانی اعلام کردند که برای برقراری امنیت و صلح، دستیابی به آتش‌بس و آزادی به مذاکرات مستقیم خواهند رفت تا مردم این سرزمین بتوانند به خانه‌های خود بازگردند؛ نتیجه چه بوده است؟ نتیجه این شد که روز بعد از امضای توافق، اسرائیلی‌ها اعلام کردند که از این مناطق عقب‌نشینی نخواهند کرد، تصمیم گرفته‌اند پایگاه‌های بزرگی در آنجا ایجاد کنند و این مناطق، مناطق امنیتی برای محافظت از سرزمین‌های اشغالی شمال فلسطین هستند.

وی تصریح کرد: مقامات اذعان نمی‌کنند و نمی گویند که این دشمن نمی‌خواهد توافق را اجرا کند و یک موضوع را علنی و دیگری را در خفا می گویند. یکی از مقامات حزبی که با مقاومت دشمنی و عداوت دارد، در اظهار نظر یا صحبتی با طرفهای دیگر به آنها می گوید که هیچ امیدی جز از طریق مسیر ایران(تفاهم ایران و آمریکا) برای عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان وجود ندارد.

الخطیب خطاب به دولتمردان لبنان ادامه داد: یک همدستی داخلی و عربی با اسرائیل و از درون و بیرون دولت، از سوی برخی جریان های سیاسی و برخی کشورهای عربی علیه مقاومت و مردم وجود دارد زیرا مقاومت طرح های سازشکارانه آنها را خنثی کرده است.

وی افزود: آیا ما به ایران نیاز داریم یا ایران به ما؟این یعنی شما یا ساده‌لوح هستید یا احمق. هدف ازجدا کردن مسیر لبنان از مسیر ایران، حمایت و تداوم اشغال اسرائیل در جنوب لبنان و تلاش برای کمک به اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، است تا در انتخابات شکست نخورد.