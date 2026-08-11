نیروهای اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی با ادامه نقض آتش‌بس در نوار غزه، مناطقی را در شمال، مرکز و جنوب این منطقه با تانک و آتش توپخانه هدف تجاوز قرار دادند.

جوان آنلاین: توپخانه ارتش رژیم اسرائیل مناطقی را در شمال شهر «بیت لاهیا» واقع در شمال غربی نوار غزه هدف قرار داد، در حالی که خودروهای نظامی اسرائیل به شدت به سمت مناطق شرقی شهر شلیک کردند و همزمان با آن، گلوله‌باران تانک‌های مستقر در این منطقه ادامه یافت.

به گزارش ایرنا، در شهر غزه، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی خیابانی در محله «شجاعیه» واقع در شرق شهر و همچنین مناطق دیگری شرق غزه را گلوله‌باران کرد. همزمان نیروهای اشغالگر به شلیک به سمت مناطق نزدیک مواضع خود ادامه دادند.

در مرکز نوار غزه، توپخانه اسرائیل مناطقی را در شمال اردوگاه پناهندگان «البریج» هدف قرار داد، در حالی که تانک‌های اسرائیلی به سمت مناطق شرقی «دیر البلح» شلیک کردند. در جنوب نوار غزه، تانک‌های اسرائیلی به سمت مناطق شمال شرقی و شرقی «خان یونس» شلیک کردند و همچنین منطقه «مواصی» در رفح را هدف قرار دادند.

این حملات در حالی انجام می‌شود که تلفات ناشی از تجاوزات مکرر رژیم اسرائیل ادامه دارد. «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بتازگی مخالف خود را با طرح صلح غزه اعلام کرد.

دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد اظهارات و مواضع نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به منزله عقب‌گرد آشکار از روند مذاکرات است. این دفتر همچنین از میانجیگران، طرف‌های ضامن توافق آتش‌بس، جامعه جهانی و سازمان ملل خواست با اعمال فشار فوری، رژیم صهیونیستی را به توقف جنگ نسل‌کشی و اجرای توافقات ملزم کنند.

«مصطفی البرغوثی» دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین نیز تاکید کرد که مخالفت صریح نتانیاهو با طرح صلح غزه، اکنون توپ را در زمین دونالد ترامپ، دولت آمریکا و «شورای صلح» قرار داده است.