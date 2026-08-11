ارتش لیبی: مدیر بخش اطلاعات نظامی ترور شد

جوان آنلاین: خالد المحجوب، مدیر اداره ارشاد اخلاقی در ارتش لیبی اعلام کرد که خودروی «فوزی المنصوری»، مدیر بخش اطلاعات نظامی فرماندهی کل ارتش بمب گذاری شده بود و وقتی وی از مسجدی در شهر بنغازی خارج شد، خودرو منفجر و منجر به کشته شدن المنصوری شد.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد که تحقیقات درخصوص عملیات ترور ادامه دارد و هنوز به نتایج قطعی نرسیده اما نوع و روش عملیات شبیه روش هایی است که گروهک های تروریستی در سال ۲۰۱۴ در کشور لیبی انجام می دادند که بر اثر آن تعدادی از افسران کشته شدند.

مدیر اداره ارشاد اخلاقی ارتش لیبی گفت: فرمانده بخش اطلاعات نظامی ارتش هنگام حادثه تنها بود و در این انفجار کسی دیگر کشته و یا زخمی نشده است.