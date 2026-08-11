کد خبر: 1373610
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
سیاست » اخبار کلی
سخنگوی دولت:

دیدار رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب، نشان استمرار ارتباط مبتنی بر اعتماد و حمایت است

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: تعامل رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب، همواره یک رابطه مستمر بوده و محدود به یک دیدار خاص نیست؛ شاید دقیق‌تر باشد که این دیدار را نه صرفاً «پاسخی» به یک فضاسازی، بلکه نشانه دیگری از استمرار همان رابطه مبتنی بر تعامل، اعتماد و حمایت بدانیم.

جوان آنلاین: «فاطمه مهاجرانی» روز سه شنبه با اشاره به دیدار اخیر رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب اسلامی همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، گفت: دیدار رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب اسلامی را باید در امتداد ارتباط و تعاملی دید که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، میان دولت و رهبری انقلاب وجود داشته است.

به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت افزود: طبیعی است که هم‌زمانی این دیدار با برخی فضاسازی‌ها درباره وجود فاصله میان دولت و رهبری، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که واقعیت اداره کشور با روایت‌هایی که گاه در فضای سیاسی برساخت می‌شود، متفاوت است. دولت ترجیح می‌دهد به جای ورود به این حاشیه‌ها، بر انجام مسئولیت‌های خود و پیشبرد امور کشور با هماهنگی سایر ارکان نظام متمرکز باشد.

واقعیت‌ها روشن‌ترین پاسخ به فضاسازی‌هاست

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه واقعیت‌ها روشن‌ترین پاسخ به فضاسازی‌هاست، گفت: تعامل رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب، ارائه گزارش درباره مسائل کشور، دریافت رهنمودها و پیگیری امور، همواره یک رابطه مستمر بوده است و محدود به یک دیدار خاص نیست. حمایت‌های صریح رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور و دولت نیز در مقاطع مختلف بیان شده است، بنابراین شاید دقیق‌تر باشد که این دیدار را نه صرفاً «پاسخی» به یک فضاسازی، بلکه نشانه دیگری از استمرار همان رابطه مبتنی بر تعامل، اعتماد و حمایت بدانیم.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه نقد دولت حق تمام جریان‌های سیاسی، رسانه‌ها و مردم است، بیان کرد: دولت نه‌تنها از نقد منصفانه استقبال می‌کند، بلکه آن را بخشی از سازوکار طبیعی حکمرانی و بهبود عملکرد خود می‌داند. اما در فضای سیاسی کشور باید میان نقد سازنده و رفتارهایی که عملاً در جهت ایجاد فضای بی‌اعتمادی و دوقطبی‌سازی حرکت می‌کنند، تفکیک قائل شد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع، به‌جای تمرکز بر نقد سیاست‌ها و ارائه راه‌حل، شاهد شکل‌گیری روایت‌هایی هستیم که بیش از آنکه ناظر به واقعیت‌های اجرایی کشور باشد، در چارچوب رقابت‌های سیاسی و رسانه‌ای تعریف می‌شود و می‌تواند به تضعیف هم‌افزایی میان ارکان تصمیم‌گیری و کاهش تمرکز بر مسائل اصلی کشور منجر شود.

فضای سیاسی باید به سمت رقابت مسئولانه حرکت کند

سخنگوی دولت تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست، انتظار می‌رود فضای سیاسی به سمت رقابت مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی حرکت کند؛ رقابتی که در آن نقد وجود دارد، اما هدف آن اصلاح و پیشرفت است، نه ایجاد شکاف و فرسایش سرمایه اجتماعی.

مهاجرانی در پایان تاکید کرد که دولت بر این باور است که مسیر حل مسائل کشور از دل کار، گفت‌وگو و همکاری می‌گذرد و نه از مسیر تنش‌آفرینی سیاسی و گفت: تمرکز دولت همچنان بر اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم خواهد بود و اجازه نخواهد داد حاشیه‌سازی‌های سیاسی، اولویت‌های اصلی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

برچسب ها: مهاجرانی ، رئیس جمهور ، رهبر ایران
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