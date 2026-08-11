استفاده ابزاری اسرائیل از پیکر ۱۷۰۰ شهید در مذاکرات آتی

جوان آنلاین: روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که در جریان بحثهای اخیر در ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی، پیکر شهدای فلسطینی نگهداریشده حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر برآورد شده است.
به گزارش ایرنا، هاآرتص هدف از نگهداری این پیکرها را استفاده احتمالی در مذاکرات آینده در چارچوب سیاستهای امنیتی و نظامی اسرائیل دانست؛ به طوری که این اقدام میتواند ابعاد تازهای از نحوه برخورد تل آویو با پیکر قربانیان جنگ را آشکار کند.
در همین ارتباط، «داوید زینی» رئیس سازمان و اطلاعات امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با استناد به احتمال شکلگیری سناریوهایی در آینده که طی آن اسرائیلیها به اسارت گرفته یا مفقود شوند، بر ادامه نگهداری پیکرهای شهدای فلسطینی تأکید کرده و ارتش اسرائیل نیز با این موضع همراه است.
هاآرتص نوشت بیشتر این پیکرها متعلق به فلسطینیان نوار غزه است که در جنگ به دست نظامیان اسرائیلی به شهادت رسیدهاند.
این روزنامه افزود، شماری از این پیکرها نیز مربوط به غیرنظامیان است.
این روزنامه همچنین به نقل از منابع حقوقی نوشت که اگر کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل درباره نگهداری این اجساد تصمیم مشخصی نگرفته باشد، این رژیم از نظر قانونی حق ندارد پیکر فلسطینیانی را که ارتباط آنها با جنگ ثابت نشده است، همچنان نگه دارد.
این افشاگری در حالی صورت میگیرد که در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴)، ستاد ملی فلسطین برای بازپسگرفتن پیکر شهدا و افشای سرنوشت مفقودان» اعلام کرده بود ارتش اسرائیل نزدیک به ۱۵۰۰ پیکر فلسطینی از نوار غزه را در بازداشتگاه «ساده تیمن» در جنوب سرزمینهای اشغالی نگهداری میکند.