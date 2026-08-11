قالیباف انتصاب سرلشکر وحیدی را به فرماندهی سپاه تبریک گفت

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب سرلشکر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت و خاطر نشان کرد: سپاه‌ ثابت کرد که تکیه‌گاهی امن و با صلابت برای مردم شریف ایران است و به برکت خون شهیدان گلگون‌کفن خود، در جنگ تحمیلی اخیر نیز با فرماندهی شجاعانه جنابعالی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز بوده و خواهد بود.

متن پیام تبریک قالیباف به شرح ذیل است:

«برادر ارجمندم، سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

قرار گرفتن این مسئولیت خطیر بر دوش فرماندهی با تجربه و سوابق ارزنده ای همچون فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزیر کشور و اداره مقتدرانه سپاه قهرمان در جنگ تحمیلی سوم در امتداد راه پرافتخار فرماندهان شهیدی همچون شهید پرافتخار حسین سلامی، شهید سرافراز محمد پاکپور و هزاران شهید سپاه، نویدبخش تداوم صلابت و آمادگی این نهاد انقلابی است.

سپاه‌ ثابت کرد که تکیه‌گاهی امن و با صلابت برای مردم شریف ایران است و به برکت خون شهیدان گلگون‌کفن خود، در جنگ تحمیلی اخیر نیز با فرماندهی شجاعانه جنابعالی پشتیبان قابل اعتنایی برای تمامیت ارضی و اقتدار ایران سرافراز بوده و خواهد بود.

جنابعالی ثابت کردید که غیرت و شجاعت از فرماندهان به نیروها تسری پیدا می‌کند و همانند سوابق فرماندهی و مدیریتی خود در گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در دفاع مقدس اخیر از توان فرماندهی، روحیه جهادی و اقتدار در تصمیمات جنابعالی بهره‌مند شده است.

این شجره طیبه، میراث ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و یکی از ستون‌های استوار انقلاب اسلامی است که در دوران مجاهدت‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، ظرفیت‌های عظیم خود را در عرصه‌های دفاع، امنیت، مقاومت و سازندگی به اثبات رساند. امروز نیز انتظار می‌رود با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های انسانی، علمی و دفاعی سپاه، این مسیر پرافتخار با قدرت ادامه یابد.

این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و همه پاسداران انقلاب اسلامی را مسالت دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی»

رئیس مجلس انتصاب سرلشکر ایزدی به جانشینی فرماندهی کل سپاه را تبریک گفت

قالیباف همچنین در پیامی به مناسبت انتصاب سرلشکر مصطفی ایزدی به جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: تجربه‌ شما امروز می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای هدایت ظرفیت‌های گسترده سپاه و پاسخ به نیازهای تازه امنیتی و دفاعی کشور باشد.

متن پیام به این شرح است:

«برادر ارجمندم، سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی

سلام علیکم

انتصاب جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

نام و کارنامه جنابعالی با روزهای سخت دفاع مقدس، میدان‌های نبرد و سال‌های طولانی پاسداری از انقلاب اسلامی و به ویژه دفاع از میهن عزیزمان در جنگ تحمیلی سوم گره خورده است، تجربه‌ و کارنامه ای که امروز می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای هدایت ظرفیت‌های گسترده سپاه و پاسخ به نیازهای تازه امنیتی و دفاعی کشور باشد.

سپاه، یادگار ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و یکی از مهم‌ترین ستون‌های دفاع از ایران اسلامی است که در دوران امام شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، آزمون‌های بزرگی را پشت سر گذاشت. امید است با تکیه بر این میراث و در پرتو رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی‌، ظرفیت‌های سپاه برای تقویت جبهه مقاومت، امنیت ملی و پیشرفت کشور بیش از پیش به میدان آید.

از خداوند متعال، توفیق، عزت و سربلندی جنابعالی را در این مسئولیت خطیر مسالت دارم.»