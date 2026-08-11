قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه بازار جهانی در بحبوحه کمرنگ شدن امیدها به توافقی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، پس از افزایش چشمگیری که روز گذشته داشت، در بالاترین رکورد بیش از یک هفته‌ای خود ثابت ماند.

جوان آنلاین: قیمت آتی نفت خام برنت با ۱۰ سنت یا ۰.۱۱ درصد کاهش، به ۸۷ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵ سنت یا ۰.۰۶ درصد کاهش، به ۸۲ دلار و هشت سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص نفتی روز دوشنبه بیش از ۵ درصد افزایش یافتند و به بالاترین حد خود از ۳۱ ژوئیه رسیدند.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: «خطر انسداد در اطراف تنگه هرمز و باب المندب همچنان بسیار قابل توجه است. حتی محدودیت‌های متناوب یا تهدید حوادث بیشتر، هزینه‌های بیمه را بالا نگه می‌دارد و مسیرهای کشتیرانی را طولانی‌تر می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد جریان انرژی در کوتاه مدت محدود باقی بماند.»

تحلیلگران بانک بارکلیز روز دوشنبه در یادداشتی اعلام کردند که در هفته منتهی به هفتم اوت، صادرات خالص نفت خام و فرآورده‌های نفتی از طریق تنگه هرمز به طور متوسط ‌۳ میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به ۴.۴ میلیون بشکه در روز هفته قبل کاهش یافته است.

داده‌های کشتیرانی شرکت کپلر نشان داد که ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز روز دوشنبه به ۶ کشتی کاهش یافت، در حالی که میانگین ۱۰ روزه، حدود ۱۱ کشتی بود. در روزهای قبل از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، معمولا حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند.

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های کپلر نشان داد روز دوشنبه، ۲۵ کشتی از تنگه باب‌المندب در دریای سرخ عبور کردند که در مقایسه با میانگین ۱۰ روزه نزدیک به ۲۴ کشتی، تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

در همین حال، شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از آنکه نیروهای مسلح یمن مسئولیت دو حمله به پالایشگاه جازان در روز یکشنبه را بر عهده گرفتند، راه‌اندازی مجدد پالایشگاه جازان با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز را به ۳۰ اوت موکول کرد.