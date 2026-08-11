تصمیم شوکه کننده مسی بعد از مرگ پدر

جوان آنلاین: خانواده مسی چند روز قبل تایید کردند خورخه مسی در سن ۶۸ سالگی درگذشت. او ماههای پایانی زندگی خود را در رفتوآمد میان یک مرکز پزشکی در روساریو و منزلش سپری کرد و همسرش «سلیا» و فرزندانش رودریگو، ماتیاس و ماریا سول در کنارش بودند.
مسی بلافاصله پس از دریافت خبر درگذشت پدرش، تصمیم گرفت راهی آرژانتین شود تا در کنار خانوادهاش باشد و در مراسم تشییع و عزاداری حضور پیدا کند.
این ستاره آرژانتینی همچنین تصمیم گرفت فعالیتهای حرفهای خود را به حالت تعلیق درآورد تا در این روزهای سخت در کنار اعضای خانواده و نزدیکانش باشد. او در حال حاضر در آرژانتین میماند و هنوز زمان مشخصی برای بازگشتش به آمریکا اعلام نشده است.
گزارشها حاکی از آن است که درگذشت خورخه مسی تأثیر عمیقی بر لیونل گذاشته و این بازیکن تصمیم گرفته تا اطلاع ثانوی به آمریکا بازنگردد و فعالیتهای خود با اینتر میامی را متوقف کند.
مسی که همچنان در روساریو حضور دارد، پس از مراسم خاکسپاری پدرش که با حضور اعضای خانواده و دوستان نزدیک برگزار شد، دوران سوگواری خود را سپری میکند. هنوز زمان مشخصی برای بازگشت او به تمرینات و فعالیتهای فوتبالی اعلام نشده است.
این ستاره آرژانتینی در این مقطع دشوار تصمیم گرفته است تمام اولویت خود را به خانوادهاش اختصاص دهد و فعلا قصد ندارد که به آمریکا برگردد تا با اینترمیامی تمرین کند.