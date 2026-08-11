جوان آنلاین: جنگ ایران و آمریکا ذخایر موشکهای پاتریوت آمریکا را تحت فشار قرار داده و تأمین این موشکها برای اوکراین را دشوار کرده است. به نوشته پولیتیکو، واشنگتن اکنون بهدنبال بازسازی ذخایر خود است برای ادامه جنگ احتمالی با ایران و در آینده با چین است.
اوکراین برای مقابله با موشکهای بالستیک روسیه به پاتریوتهای PAC-۳ و PAC-۲ وابسته است. در ماه ژوئیه، پدافند اوکراین تنها ۲۹ موشک از ۱۹۵ موشک بالستیک روسیه را رهگیری کرد. کییف به صدها رهگیر نیاز دارد، اما تولید جدید بهموقع آماده نخواهد شد و ذخایر کشورهای اروپایی نیز محدود شده است.
تأمین پاتریوت برای اوکراین به تصمیم آمریکا وابسته است، زیرا بیشتر موشکهای PAC-۳ در ایالات متحده تولید میشوند. ترامپ پیشتر از تولید این موشکها در اوکراین تحت لیسانس آمریکا سخن گفته بود، اما بعداً گفت هنوز توافقی صورت نگرفته است. همزمان، ترامپ با اشاره به کمبود ذخایر آمریکا گفت: «ما هم موشک میخواهیم.»