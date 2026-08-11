کد خبر: 1373602
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
ورزش » ساير

رسانه یونانی: لیل فرانسه به طارمی پیشنهاد رسمی نداده است

طارمی پس از مطرح شدن احتمال حضور مهدی طارمی در تیم فوتبال لیل فرانسه، رسانه یونانی خبر داد که این باشگاه هنوز پیشنهاد رسمی به مهاجم ایرانی نداده است.

جوان آنلاین: در حالی که مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد دارد اما هنوز حضور او به طور قطعی در جمع شاگردان خوزه لوئیز مندلیبار قطعی نیست و او ممکن است این تیم را ترک کند.

در همین حال رسانه «sportdog» یونان نوشت: باشگاه‌های فرانسوی توجه خود را به دو مهاجم المپیاکوس معطوف کرده‌اند و مهدی طارمی و رومن یارمچوک در فهرست گزینه‌های تیم‌هایی از لیگ یک فرانسه قرار گرفته‌اند.

در مورد طارمی، علاقه از سوی باشگاه لیل است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ایران، به ادامه دوران حرفه‌ای خود در فرانسه نظر مثبتی دارد.
با این حال، در حال حاضر پیشنهاد رسمی برای جذب طارمی ارائه نشده و موضوع همچنان در مرحله بررسی و ارزیابی قرار دارد.

در مورد یارمچوک نیز باشگاه لیون شرایط این مهاجم اوکراینی را زیر نظر گرفته است. لیون به دنبال راهی برای جذب او با هزینه‌ای کمتر است، اما المپیاکوس تنها در صورت دریافت مبلغی مناسب حاضر به جدایی این بازیکن خواهد بود. باشگاه یونانی ارزش یارمچوک را حدود ۵ میلیون یورو تعیین کرده است.

برچسب ها: طارمی ، فوتبال ، تیم ملی
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