ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته علیه مناطقی در جنوب لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از شهروندان لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم حملات رژیم اشغالگر و نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان، سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد را موجب گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی و تداوم تجاوزگری و جنایات آن دانست و خاطرنشان کرد که هیات حاکمه آمریکا به‌ دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم اشغالگر، به‌عنوان همدست و شریک همه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین اشغالی و کل منطقه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از مقاومت و پایداری شحاعانه مردم لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت، عزت و استقلال این کشور در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.