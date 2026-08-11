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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
جامعه » اخبار كلی

اعلام محدودیت‌های ترافیکی اجتماع خادمان امام رضا(ع) در تهران

محدودیت‌های ترافیکی رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات انتظامی و ترافیکی ویژه اجتماع خادمان امام رضا(ع) در میدان آئینی امام حسین(ع) خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات انتظامی و ترافیکی ویژه اجتماع خادمان امام رضا(ع) در میدان آئینی امام حسین(ع) خبر داد.

وی گفت: این مراسم از ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر در میدان امام حسین (ع)، میدان شهداء، خیابان ۱۷ شهریور و معابر پیرامونی و منتهی به محل برگزاری مراسم آغاز می‌شود.

سردار موسوی پور محدودیت‌های تردد را بصورت صد در صدی در میدان امام حسین (ع)، دورگردهای شرقی و غربی، خیابان دماوند حد فاصل پل بزرگراه امام علی(ع) «داخل» تا دورگرد میدان امام حسین(ع) «خارج» در «هردومسیر»، خیابان های نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع جنوبی میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهداء و کلیه معابر منتهی و عمود بر آن، ضلع جنوبی خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام علی (ع)، خیابان انقلاب اسلامی حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا پل روشندلان «داخل» در «هردو مسیر» و خیابان های طوسی و برادران محمدیان و کلیه معابر شمالی منتهی به میدان امام حسین (ع) اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: ممنوعیت های توقف نیز از ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ در دورگردهای شرقی و غربی میدان امام حسین(ع) و خیابان ۱۷ شهریور حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا خیابان صفا می‌باشد.

موسوی پور در ادامه افزود: به منظور سهولت حضور شهروندان که قصد شرکت در این مراسم با شکوه را دارند پیش بینی محل توقف و چینش اتوبوس ها در خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در «هردو مسیر» انجام شده است.

جلوگیری از تردد موتور سیکلت سواران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه ناایمن توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

سردار موسوی پور درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «مترو و تاکسی و اتوبوس» استفاده نمایند.

برچسب ها: محدودیت های ترافیکی ، ترافیک ، راهور
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