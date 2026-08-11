کد خبر: 1373598
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

چرا رژیم صهیونیستی از توافق مکه عصبانی است؟ 

رژیم صهیونیستی «توافق مکه» نشان دهنده تحول در محاسبات امنیتی منطقه در نتیجه شکست جنگ علیه ایران، کاهش اعتماد کشورهای منطقه به چتر حمایتی آمریکا و تلاش برای تنوع‌بخشی به حامیان خود به دور از تل‌آویو است.

جوان آنلاین: روزنامه لبنانی الاخبار نوشت که رژیم صهیونیستی، «توافقنامه سه‌جانبه مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را یک تهدید نظامی مستقیم برای خود نمی‌بیند، اما اذعان دارد که این توافق، نتیجه شکست جنگ افروزی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران است. این جنگ نه تنها چهره خاورمیانه را تغییر نداد، بلکه نشان داد که چتر دفاعی آمریکا در حفاظت از عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس ناتوان است و این موضوع آن‌ها را به جستجوی شرکای دیگری واداشته که بتوانند چتر جایگزین یا مکملی برایشان فراهم کنند.

تل‌آویو البته این ائتلاف را به عنوان بلوکی علیه تهران نمی‌بیند؛ زیرا معتقد است روی آوردن ریاض به آنکارا و اسلام‌آباد - به‌جای درخواست کمک از اسرائیل - حامل پیامی اطمینان‌بخش به ایران است، مبنی بر اینکه این ائتلاف ماهیتی دفاعی دارد و هدفش رویارویی مستقیم نیست.

رژیم صهیونیستی معتقد است که این توافق بیش از آنکه نشان‌دهنده توانمندی عربستان باشد، بیانگر آسیب‌پذیری این کشور است. این نگرانی ریشه در این باور دارد که ایران با جرأت و عزم بیشتری در برابر آمریکا و متحدانش از جنگ خارج شده است. ایران هم اکنون استفاده از فشار نظامی برای تحمیل اراده خود در منطقه را تجلی یافته و کشورهای خلیج [فارس] را ناچار کرده برای تحکیم موقعیت خود، به دنبال شرکای بیشتری باشند.

در این میان، پاکستان به عنوان یکی از چترهای حمایتی از خارج از منطقه عمل می‌کند، اما نکته متناقض این است که این کشور اصرار دارد ائتلاف را به عنوان موضعی خصمانه علیه ایران جلوه ندهد؛ به‌ویژه اینکه هیچ‌گونه روابط خصمانه‌ای میان پاکستان و ایران وجود ندارد. در مورد ترکیه نیز انگیزه آن آشکار است؛ این کشور در جستجوی حضور و نفوذی در منطقه است که امیدوار است با قدرت نظامی و توانمندی‌هایش هم‌تراز باشد.

از نظر رژیم صهیونیستی، تل‌آویو با اعلام توافق مکه، بخش دیگری از امیدهای خود را برای ایجاد ائتلافی منطقه‌ای با محوریت «خطرات امنیتی و سیاسی ایران علیه منطقه» را از دست می‌دهد؛ زیرا تمایل کشورهای عربی به سمت مشارکت‌های منطقه‌ای به دور از تل‌آویو، به این معناست که این کشورها، اسرائیل را پناهگاهی امن نمی‌بینند، بلکه آن را مشکلی می‌دانند که باید از آن فاصله گرفت.

کابینه رژیم صهیونی در واکنش به اعلام تشکیل این توافق محتاطانه عمل کرده و تاکنون موضعی رسمی در رد یا تهدیدآمیز دانستن آن اعلام نکرده‌ است. با این وجود «عمیخای شیکلی»، وزیر امور دیاسپورا که یکی از وزرای راست افراطی است، خواستار ایجاد ائتلافی با امارات، قبرس، یونان و سومالی‌لند برای پاسخ به آنچه «ائتلاف سنی خطرناک» خواند، شده است.

بر این اساس، توافق مکه تا به امروز در تل‌آویو به عنوان اعلام هشداری به آمریکا تلقی می‌شود، نه اینکه سرآغازی برای جایگزین‌های حمایتی به جای آمریکا باشد. همچنین این توافق، تلاشی ضمنی برای واداشتن ایران و متحدانش به پرهیز از اقدامات خصمانه علیه ریاض است. این پیمان همچنین ثابت می‌کند که عربستان با شرایط و مطالبات بیشتری به میز احتمالی مذاکره‌ با تل آویو خواهد آمد و دیگر ترتیبات پیشنهادی قبل از شکل‌گیری این چتر سه‌جانبه را نخواهد پذیرفت.

از دیدگاه تل‌آویو، این توافق فاصله بیشتری میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و در عین حال، نشان‌ دهنده دقت کشورهای عربی در عدم تحریک ایران است؛ و این دقیقاً همان چیزی است که نگرانی تل‌آویو را برانگیخته است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، توافق مکه ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار