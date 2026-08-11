جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت که کشورهای عربی، ترتیبات جدید منطقه ای مبنی بر کنترل ایران بر تنگه هرمز را پذیرفته‌اند.

این نشریه آمریکایی همچنین در مطلبی دیگر نوشت که از زمان آغاز عملیات موسوم به خشم حماسی، ایران بیش از ۲۰۰۰ حمله هوایی، موشکی و پهپادی در سراسر خاورمیانه انجام داده و حداقل به ۲۰ سایت در هشت کشور مورد استفاده ارتش آمریکا آسیب رسانده است. ایران تاکنون ۱۳ میلیارد دلار فقط برای آمریکا از طریق خسارات تجهیزاتی و خسارت به تأسیسات هزینه داشته است. در مجموع، ایران به بیش از ۴۲ هواپیمای نظامی آمریکا که چندین مورد از آنها در پایگاه‌های هوایی بودند، آسیب زده یا منهدم کرده است.