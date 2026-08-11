جانشین پلیس راه راهور فراجا، از یک‌طرفه شدن جاده چالوس از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز به‌دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی در رابطه با دلیل ترافیک سنگین مسیر گفت: به‌دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال و با هدف تسهیل عبور و مرور مسافران و مدیریت بار ترافیکی، از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز ۲۰ مردادماه تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) محور چالوس، از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج، ممنوع می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: همزمان مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس نیز به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود و این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی، عادی شدن شرایط و روان شدن تردد در محور ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین وضعیت ترافیکی، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) در حدفاصل پل زنگوله تا هریجان و محدوده هزارچم سنگین گزارش شده است.

محبی اظهار کرد: در آزادراه تهران–شمال نیز ترافیک در مسیر (جنوب به شمال)، در محدوده سنگان، حدفاصل تونل ۱۶ تا تونل ۱۸ و انتهای تونل البرز سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در آزادراه قزوین–کرج نیز ترافیک در حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین است و در آزادراه کرج–قزوین نیز محدوده حصارک با ترافیک سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

محبی درباره وضعیت جوی محورهای شمالی نیز گفت: در محور چالوس مه‌گرفتگی گزارش شده و محور فیروزکوه نیز با بارش باران و مه‌گرفتگی همراه است.

وی افزود: سایر محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به استان خراسان رضوی نیز گفت: تردد در محورهای نیشابور–مشهد، تربت حیدریه–مشهد و قوچان–مشهد روان گزارش شده است.