جوان آنلاین: بنفشه محمودیان، مدیرکل امور مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی، به همراه ۶ کارشناس این اداره کل، با حضور در مرکز پاسخگویی ۱۴۲۰ اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمیناجتماعی، به پرسشهای تماسگیرندگان پاسخ داد و از نزدیک در جریان دغدغههای اصلی بازنشستگان و مستمریبگیران قرار گرفت.
به گزارش مهر، وی با اشاره به اجرای طرح دوشنبه های تأمیناجتماعی، گفت: این طرح کمک میکند تا از نزدیک با خواستههای مردم آشنا شویم و جمعبندی دقیقی از مشکلات اجرایی داشته باشیم. همچنین متوجه میشویم که مردم بیشتر با چه موضوعاتی دستبهگریبان هستند و مسائل روز آنان چیست.
محمودیان با اشاره به تحلیل تماسهای دریافتی، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد پرسشها حول محور معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان، مشاغل سخت و زیان آور، وام ۶۰ میلیونی و نحوه برقراری مستمری بود.
وی در این باره توضیح داد: بیشتر سوالات درباره وام، مربوط به مراحل مختلف آن بود؛ اینکه چرا پرداخت نشده، چرا پرداخت شده، یا چرا پیامک نوبت دریافت کردهاند. اگرچه این موضوع مستقیماً در حوزه کاری من نیست، اما در حد اطلاعات موجود، راهنماییهای لازم را ارائه کردیم.
مدیرکل امور مستمریبگیران تأمیناجتماعی در خصوص موضوع معوقات نیز افزود: در پاسخ به سوالات مکرر درباره زمان پرداخت معوقات، برخی گمان میکردند که دو ماه حقوق کامل از سازمان طلب دارند، در حالی که این مبلغ ناشی از افزایش حقوق سال جاری آنان نسبت به سال قبل است.
وی تأکید کرد: سعی کردیم با توضیحات شفاف، انتظارات را به سمت واقعبینی سوق دهیم و امیدواریم بهزودی اطلاعرسانی رسمی در این زمینه انجام شود.
به گفته محمودیان، علاوه بر دو موضوع مذکور، سوالات دیگری نیز از سوی تماسگیرندگان مطرح شد که از جمله میتوان به جزئیات اجرایی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، نحوه محاسبه مستمری بازماندگان، افزایش سنوات الزامی، مستمری جانبازان و معلولان، متناسبسازی حقوق بازنشستگان، شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور، اصلاح عناوین شغلی، و نحوه احتساب ازکارافتادگی در بازنشستگی (مبتنی بر ۲ درصد موضوع ماده ۸۹) اشاره کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط و پاسخگویی مستقیم، ما را از فضای صرفاً اداری دور و از سوی دیگر امکان درک بهتر نیازهای واقعی مردم را فراهم میکند. امیدواریم این گونه طرحها به کاهش و رفع سریعتر دغدغههای بازنشستگان و مستمریبگیران منجر شود.