گزارشگران سازمان ملل به توحش ارتش رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن آوارگانی که خود را به مناطق به اصطلاح امن می رساندند اعتراف کردند.

جوان آنلاین: گزارشگران سازمان ملل اعتراف کردند که رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است.

آنها همچنین اعلام کردند زنان و کودکان و سالمندانی که به مناطق به اصطلاح امن رفته بودند نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وزارت بهداشت نوار غزه نیز روز گذشته اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۵۸ نفر به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۴۵ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۷ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون آورده شده است.

بر اساس این گزارش، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۳۸۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۵۶ نفر رسیده است.