وارد آمدن خسارت هنگفت به شرکت مرتبط با ترامپ

جوان آنلاین: شرکت «ترامپ مدیا اند تکنولوژی گروپ»، مالک پلتفرم تروث سوشال و مرتبط با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در سه ‌ماهه دوم سال جاری میلادی متحمل ۲۳۸ میلیون دلار زیان خالص شد.

این شرکت اعلام کرد: زیان ثبت شده در سه ماه منتهی به ژوئن بیش از ۱۰ برابر زیان مدت مشابه سال گذشته بوده است. همچنین خسارت مذکور به ازای هر سهم به ۸۶ سنت افزایش یافت در حالی که این رقم پیشتر ۸ سنت بود.

کوین مک‌ گورن مدیرعامل جدید این شرکت تصریح کرد: ترامپ مدیا تا حد زیادی از تلاش‌های خود برای گسترش فعالیت‌ها در خارج از حوزه رسانه عقب‌نشینی و منابع خود را به سمت پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و در رأس آنها تروث سوشال هدایت خواهد کرد.

وی بیان کرد: ما برای تغییر مسیر و اختصاص زمان و منابع بیشتر به مهم‌ترین طرح‌های خود تصمیم گرفته‌ایم. شرکت در صورت نیاز برخی پروژه‌ها را کنار خواهد گذاشت یا مسیر آنها را تغییر خواهد داد.