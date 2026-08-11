رئیس مجلس انتصاب حجت الاسلام طائب به ریاست سازمان بسیج را تبریک گفت

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی پیامی حجت الاسلام طائب به ریاست سازمان بسیج را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم کل قوا به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، که مسئولیتی سنگین در مسیر تحقق یکی از آرمان‌های ماندگار حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، یعنی شکل‌گیری ارتش بیست‌میلیونی است را صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

بی‌تردید، بسیج امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی جامع، آینده‌نگر و مبتنی بر ظرفیت عظیم مردم مبعوث شده است، نگاهی منطبق بر دیدگاه‌های امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه که بسیج را نه صرفاً یک سازمان، بلکه شبکه‌ای گسترده از ایمان، انگیزه، تخصص، خلاقیت و توان مردمی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بداند. سوابق و تجربیات جنابعالی و شناخت دقیق‌تان از عرصه‌های مختلف، این امید را ایجاد می‌کند که ظرفیت‌های گسترده و بعضاً مغفول بسیج، با سازماندهی هوشمندانه و میدان دادن به مردم، بیش از گذشته به فعلیت برسد.

ضمن گرامیداشت یاد شهید سرافراز سردار غلامرضا سلیمانی رییس فقید آن نهاد مقدس، امید است با حضور جنابعالی در این جایگاه، شاهد فصل تازه‌ای از تحول، جوان‌گرایی، مردم‌پایه‌سازی و بهره‌گیری از سرمایه عظیم انسانی کشور در بسیج باشیم و این شجره طیبه، با تکیه بر ایمان و اراده مردم و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی بیش از پیش به پشتوانه‌ای سترگ برای انقلاب اسلامی و ایران عزیز تبدیل شود.»