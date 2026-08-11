جوان آنلاین: کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که تعداد هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در فرودگاه بنگوریون در مرکز فلسطین اشغالی کاهش یافته و به سطح دوره آتشبس نزدیک شده است. در این دوره تنها حدود ۲۰ فروند از این هواپیماها در فرودگاه مذکور مستقر بودند.
بر اساس این گزارش آمریکاییها همچنان در حال کاهش تعداد هواپیماهای سوخترسان خود در فرودگاه بنگوریون در تلآویو هستند.
کانال ۱۲ روز یکشنبه نیز اعلام کرده بود که نیروی هوایی آمریکا در پی تحولات امنیتی، خارج کردن شماری از هواپیماهای سوخترسان خود را که در فرودگاه بنگوریون مستقر بودند آغاز کرده است.
پیش از این نیز گزارش های مختلفی درباره تأثیر منفی استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکایی و اشغال فضای گستردهای از فرودگاه بنگوریون منتشر شده بود زیرا این مسئله فعالیت هواپیماهای مسافربری را تحت تأثیر قرار میدهد.
در ۱۴ ژوئیه گذشته رژیم صهیونیستی پس از افزایش تعداد هواپیماهای سوخترسان آمریکایی در بنگوریون به ۳۳ فروند، از فرود هواپیماهای بیشتر در این فرودگاه جلوگیری کرد.