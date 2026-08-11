واشنگتن پست فاش کرد؛ فرار ترامپ با کامیون حمل غذا!

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد، نهادهای اطلاعاتی آمریکا بهطور مخفیانه هواپیمای دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور را در جریان سفرش به ترکیه تغییر داده و او را به دلیل تهدید ادعایی از سوی ایران برای ترور به جای هواپیمای ریاستجمهوری با یک هواپیمای نظامی منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، ترامپ در برابر دوربینهای تلویزیونی در آنکارا سوار هواپیمای قدیمی دوطبقه ریاستجمهوری آمریکا شد. اما تنها چند دقیقه بعد، او به طور مخفیانه با استفاده از یک کامیون حمل غذا متعلق به فرودگاه به یک هواپیمای کوچکتر منتقل شد؛ یک هواپیمای ترابری نظامی آمریکا از نوع C-۳۲A که معمولا برای بارگیری غذا و دیگر تجهیزات پیش از پرواز مورد استفاده قرار میگیرد.
به نوشته این روزنامه نهادهای اطلاعاتی آمریکا این عملیات را بدون اطلاع خبرنگاران و برخی کارکنان کاخ سفید که در هواپیمای ریاستجمهوری حضور داشتند انجام دادند. این افراد تصور میکردند رئیسجمهور نیز همراه آنها است!
بازگشت رئیسجمهور آمریکا از ترکیه در آخرین لحظه به دلیل نگرانیهای امنیتی مطرحشده درباره این مدل جدید هواپیمای ایر فورس وان که قطر آن را به ترامپ هدیه داده بود تغییر کرد.
واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ در آن زمان به همراه پیت هگست وزیر جنگ آمریکا سوار یک هواپیمای کوچکتر از نوع C-۳۲A بود که دستگاههای فرستنده و گیرنده آن خاموش شده بود و با رمز نظامی محرمانه Reach ۱۸ پرواز میکرد. پس از رسیدن به پایگاه هوایی میلدنهال در انگلیس، ترامپ بدون آنکه کسی متوجه شود دوباره به هواپیمای ریاستجمهوری بازگشت و سپس از طریق پلکان بیرونی هواپیما در برابر خبرنگاران ظاهر شد؛ گویی از ابتدا در همان هواپیما حضور داشته است!