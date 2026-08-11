جوان آنلاین: محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد، بندر المخا به مرکزی برای تجمع و تجهیز مزدوران وابسته به دشمن سعودی تبدیل شده است و ریاض از این منطقه برای به راه انداختن درگیری با هدف تشدید رنج مردم یمن و سختتر کردن محاصره این کشور استفاده می کند.
وی بیان کرد: تحرکات نظامی در بندر المخا در چارچوب طرح گستردهتر عربستان برای به دست گرفتن کنترل یمن و تحمیل مجدد قیمومیت خود بر این کشور صورت میگیرد. این تحرکات با تلاشها برای اجرای نقشه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در یمن مرتبط است.
الفرح تصریح کرد: مردم یمن از موضع خود در مبارزه با مداخلات خارجی عقبنشینی نخواهند کرد و تحمیل گزینههای سیاسی و نظامی با زور را نخواهند پذیرفت.
وی گفت: عربستان در پی تسلیم کردن یمنیها از طریق قدرت نظامی و فشارهای اقتصادی و سیاسی است.
الفرح همچنین با اشاره به سابقه طولانی مداخله عربستان در امور یمن، ریاض را مسئول تخریب زیرساختها و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی و همچنین غارت ثروت این کشور دانست.