رسانه صهیونیست: تنش لبنان و اسرائیل، مذاکرات را به تعویق انداخت

جوان آنلاین: شبکه «کان» رژیم اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد تعیین زمان دور بعدی مذاکرات با لبنان به دلیل تنش میان دو طرف به تأخیر افتاده است.

بر اساس این گزارش، لبنان در اعتراض به گسترش نیافتن مناطق عقب‌نشینی نیروهای صهیونیست، با برگزاری مذاکرات در آینده نزدیک مخالفت کرده است.

منابع صهیونیستی همچنین مدعی شدند اسرائیل در اعتراض به فعالیت‌های ارتش لبنان، به واشنگتن شکایت و ادعا کرده که ارتش لبنان با حزب‌الله هماهنگ است.

به تعویق افتادن مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی درحالی است که همزمان یک مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده در گفتگو با شبکه الجزیره مدعی شد که مذاکرات لبنان و رژیم اسرائیل با میانجیگری آمریکا اوایل ماه آینده در رم ادامه خواهد یافت.

این مقام آمریکایی افزود گروه هماهنگی نظامی نیز به فعالیت خود برای اجرای نخستین «مناطق آزمایشی» ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت مذاکرات لبنان و اسرائیل گفت هر دو طرف با محدودیت‌های سیاسی روبه رو هستند و آمریکا در تلاش است این موانع را به‌صورت مرحله‌ای و نظام‌مند برطرف کند.

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با طرح این ادعا که «مسیر مذاکرات لبنان و اسرائیل همچنان مثبت است» بدون اشاره به بدعهدی مکرر رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس، مدعی شد که هیچ‌یک از طرف‌ها در اجرای توافق تعلل نمی‌کند.

وی در پایان بدون اشاره به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان مدعی شد حزب‌الله تلاش می‌کند روند مذاکرات را مختل کند، در حالی که لبنان و اسرائیل با فشارهای سیاسی داخلی روبه‌رو هستند.