جوان آنلاین: مدیریت اطلاعرسانی حلب سوریه اعلام کرد شماری از افراد قانونشکن به ساختمان مدیریت منطقه عینالعرب (کوبانی) حمله کردهاند.
این مدیریت افزود نیروی امنیت داخلی سوریه در عینالعرب برای تعقیب مهاجمان و برقراری امنیت، حضور و استقرار خود را در این منطقه تقویت کردند.
فرماندهی امنیت داخلی حلب نیز اعلام کرد که برای حفظ امنیت و ثبات، منع رفت و آمد در شهر عینالعرب (کوبانی) برقرار شده است.
۱۹ نیروی امنیت داخلی حکومت جولانی در حوادث عین العرب زخمی شدند
نیروهای امنیت داخلی استان حلب اعلام کرد که ۱۹ نفر از نیروهای این نیروها در جریان حوادث عینالعرب (کوبانی) زخمی و ۷ نفر از عاملان این حوادث بازداشت شدهاند.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز به نقل از یک مقام امنیتی حکومت جولانی گزارش داد نیروهای امنیت داخلی در منطقه عینالعرب (کوبانی) در حومه شرقی حلب در شمال سوریه، مستقر شدهاند.
در همین حال، اداره اطلاعرسانی الحسکه اعلام کرد گروههایی که آنها را «خارج از قانون» خواند، به مقرهای نیروهای امنیت داخلی در الحسکه و قامشلی در شمال شرق سوریه حمله کردند.
این اداره افزود گروههایی همچنین به نیروهای امنیتی مستقر در یکی از مقرها در شهر قامشلی در شمال سوریه حمله کردهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیت داخلی برای مهار تنش و برقراری امنیت، حضور خود را در الحسکه و قامشلی تقویت کردهاند.
امنیت داخلی استان حلب بعداً اعلام کرد عملیات امنیتی در شهر عینالعرب پس از برقراری کنترل امنیتی به پایان رسیده و آرامش به شهر بازگشته است.
فرماندهی امنیت داخلی استان حلب نیز از لغو مقررات رفت و آمد در شهر عینالعرب (کوبانی) خبر داد و اعلام کرد این تصمیم پس از برقراری امنیت و بازگشت آرامش به شهر گرفته شده است.