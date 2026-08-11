کد خبر: 1373585
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حکومت نظامی در شهر عین‌العرب سوریه

سوریه نهاد امنیت داخلی حکومت حاکم بر سوریه از منع موقت رفت و آمد در شهر عین العرب (کوبانی) خبر داد.

جوان آنلاین: مدیریت اطلاع‌رسانی حلب سوریه اعلام کرد شماری از افراد قانون‌شکن به ساختمان مدیریت منطقه عین‌العرب (کوبانی) حمله کرده‌اند.

این مدیریت افزود نیروی امنیت داخلی سوریه در عین‌العرب برای تعقیب مهاجمان و برقراری امنیت، حضور و استقرار خود را در این منطقه تقویت کردند.

فرماندهی امنیت داخلی حلب نیز اعلام کرد که برای حفظ امنیت و ثبات، منع رفت و آمد در شهر عین‌العرب (کوبانی) برقرار شده است.

۱۹ نیروی امنیت داخلی حکومت جولانی در حوادث عین العرب زخمی شدند

نیروهای امنیت داخلی استان حلب اعلام کرد که ۱۹ نفر از نیروهای این نیروها در جریان حوادث عین‌العرب (کوبانی) زخمی و ۷ نفر از عاملان این حوادث بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز به نقل از یک مقام امنیتی حکومت جولانی گزارش داد نیروهای امنیت داخلی در منطقه عین‌العرب (کوبانی) در حومه شرقی حلب در شمال سوریه، مستقر شده‌اند.

در همین حال، اداره اطلاع‌رسانی الحسکه اعلام کرد گروه‌هایی که آنها را «خارج از قانون» خواند، به مقرهای نیروهای امنیت داخلی در الحسکه و قامشلی در شمال شرق سوریه حمله کردند.

این اداره افزود گروه‌هایی همچنین به نیروهای امنیتی مستقر در یکی از مقرها در شهر قامشلی در شمال سوریه حمله کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیت داخلی برای مهار تنش و برقراری امنیت، حضور خود را در الحسکه و قامشلی تقویت کرده‌اند.

امنیت داخلی استان حلب بعداً اعلام کرد عملیات امنیتی در شهر عین‌العرب پس از برقراری کنترل امنیتی به پایان رسیده و آرامش به شهر بازگشته است.

فرماندهی امنیت داخلی استان حلب نیز از لغو مقررات رفت و آمد در شهر عین‌العرب (کوبانی) خبر داد و اعلام کرد این تصمیم پس از برقراری امنیت و بازگشت آرامش به شهر گرفته شده است.

برچسب ها: سوریه ، جنگ سوریه ، خاک سوریه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

نگاهی به نقش و جایگاه مهم خبرنگاران در نگاه رهبر شهید انقلاب

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار