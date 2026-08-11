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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
جامعه » اخبار كلی

رگبار باران در ۱۰ استان

باران سازمان هواشناسی امروز سه‌شنبه برای ۱۰ استان واقع در مناطق شمال غرب، شمال و جنوب کشور رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.

جوان آنلاین: سه‌شنبه و چهارشنبه در نیمه شمالی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، غرب گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان، برخی نقاط در استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

پنجشنبه این شرایط در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، دامنه و ارتفاعات استان‌های مازندران و گلستان و نیمه شمالی خراسان شمالی رخ خواهد داد.

همچنین بعد از ظهر پنجشنبه در برخی نقاط ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس، رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

جمعه در ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور و شنبه در نیمه غربی سواحل دریای خزر رگبار باران پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

طی پنج روز آینده برخی نقاط در شرق، شمال‌ شرق، جنوب شرق، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، غرب و جنوب غرب کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

طی دو روز آینده دریای خزر، خلیج فارس و از امروز تا جمعه دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش وزش باد است که در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۶ و حداقل دمای آن به ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

برچسب ها: باران ، هواشناسی ، رگبار
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