رگبار باران در ۱۰ استان

جوان آنلاین: سهشنبه و چهارشنبه در نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، غرب گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، ارتفاعات استانهای گلستان و سمنان، برخی نقاط در استان فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
پنجشنبه این شرایط در شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی، دامنه و ارتفاعات استانهای مازندران و گلستان و نیمه شمالی خراسان شمالی رخ خواهد داد.
همچنین بعد از ظهر پنجشنبه در برخی نقاط ارتفاعات و دامنههای زاگرس، رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.
جمعه در ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور و شنبه در نیمه غربی سواحل دریای خزر رگبار باران پیش بینی میشود.
طی سه روز آینده بهویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات استانهای کرمان و هرمزگان، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.
طی پنج روز آینده برخی نقاط در شرق، شمال شرق، جنوب شرق، دامنههای جنوبی البرز، مرکز، غرب و جنوب غرب کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.
طی دو روز آینده دریای خزر، خلیج فارس و از امروز تا جمعه دریای عمان مواج است.
امروز آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش وزش باد است که در بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک خواهد بود. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۶ و حداقل دمای آن به ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.