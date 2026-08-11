یورش نظامیان صهیونیست به مناطقی از کرانه باختری

جوان آنلاین: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به روستای عورتا در جنوب شرق نابلس یورش برده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به همراه یک کامیون حامل مواد منفجره وارد روستای تل در جنوب غرب نابلس شده‌اند.

این نظامیان بمب گذاری منزل شهید فاروق رمضان را به منظور انفجار و تخریب آن آغاز کرده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به شهرک عنزا در جنوب جنین یورش برده و در حمله به شهرک یعبد در جنوب غرب جنین، «عامر بشار ابوشمله» را پس از یورش به منزلش بازداشت کرده‌اند.

براساس اعلام جمعیت هلال احمر فلسطین، یک شهروند فلسطینی در هجوم شهرک نشین‌های مسلح به شهرک بورین در جنوب نابلس زخمی شده است.

هلال احمر فلسطین همچنین از زخمی شدن دو فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست به شهرک برقه در شمال غرب نابلس خبر داده است.

نظامیان اشغالگر همچنین به شهر قلقیلیه و شهرک کفیرت در جنوب جنین نیز حمله کرده‌اند.