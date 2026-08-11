کد خبر: 1373578
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تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹
سیاست » اخبار کلی
عارف:

دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است

عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی تاکید کرد: دولت خود را موظف و همراه قطعی نیرو‌های مسلح می‌داند و پشتیبانی کامل و تعامل حداکثری با نیرو‌های مسلح را اولویت تخلف‌ناپذیر خود قرار داده است.

جوان آنلاین: متن پیام عارف به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادای احترام می‌کنم به روح پرفتوح مجاهدان و شهدای والامقام میهن اسلامی، به ویژه امام شهید انقلاب و فرماندهان و سرداران شهید «دفاع مقدس سوم» که با بذل جان و حماسه‌آفرینی ماندگار، کیان ایران عزیز را از گزند خطرات مصون داشتند.

امروز بر همگان روشن است که دشمن آمریکایی - صهیونی با پیچیده‌ترین نقشه‌های ضد انسانی، تمام توان خود را برای ضربه زدن به اقتدار و تمامیت ارضی کشور به میدان آورده؛ اما درخشش بی‌نظیر، شجاعت و تدبیر مقتدرانه رزمندگان و فرماندهان میدان در کنار هدایت‌های حکیمانه و دقیق فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، تمام محاسبات استکبار را بر هم زد و یک بار دیگر عزت و امنیت پایدار را برای ملت شریف ایران به ارمغان آورد.

در این برهه تاریخی و حساس، انتصابات هوشمندانه و شایسته مقام معظم رهبری در سپردن مسئولیت‌های خطیر فرماندهی به برادران مجاهد و امتحان‌پس‌داده:

* سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی، به عنوان «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»

* امیر سرتیپ کیومرث حیدری، به عنوان «جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»

* سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، به عنوان «فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

* سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، به عنوان «جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

* سردار دریادار پاسدار علی عظمایی، به عنوان «فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

* و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، به عنوان «رئیس سازمان بسیج مستضعفین»

را صمیمانه تبریک می‌گویم.

پیشینه پرافتخار شما مجاهدان بزرگ در سال‌های دفاع مقدس و نقش‌آفرینی کلیدی‌تان در شکست تدابیر دشمن در نبردهای اخیر، عظیم‌ترین سرمایه برای تقویت توان دفاعی، بازدارندگی قاطع و تحکیم انسجام ملی است.

دولت جمهوری اسلامی ایران خود را موظف و همراه قطعی میدان می‌داند و با تمام ظرفیت، پشتیبانی کامل، تعامل حداکثری و تعمیق هم‌افزایی با نیروهای مسلح را اولویت تخلف‌ناپذیر خود برای سرافرازی میهن قرار داده است.

از درگاه خداوند متعال، در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت رهنمودهای نافذ ولی‌امر مسلمین، توفیق روزافزون شما برادران عزیز را در تحقق آرمان‌های والای انقلاب و خدمت به مردم صبور و مقتدر ایران مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: عارف ، نیروهای مسلح ، معاون اول رئیس جمهور
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