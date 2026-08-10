فریده شهبازی، تصویرگر کتاب کودک درگذشت

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی انجمن تصویرگران، فریده شهبازی متولد ۱۳۳۰ در تهران و دانشآموخته گرافیک از دانشکده هنرهای تزیینی بود. او فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۵۲ در زمینه طراحی گرافیک و تصویرسازی آغاز کرد و در سالهای فعالیتش با نشریات و ناشران مختلف همکاری داشت.
به گزارش مهر، او از چهرههای فعال انجمن تصویرگران ایران نیز بود و در نخستین و دومین دوره هیاتمدیره این انجمن عضویت داشت و در دوره دوم ریاست هیاتمدیره را برعهده گرفت.
شهبازی همچنین صاحب امتیاز و مدیر هنری نشر کودک و نوجوان «کتاب خروس» بود و در کنار تصویرگری، آثاری نیز در زمینه فرهنگ و هنر برای کودکان و نوجوانان تألیف کرده بود.
انجمن تصویرگران در آبان ۱۴۰۴ نشان همگام تصویرگری را به پاس بیش از دو دهه همراهی در برپایی و تقویت نهاد و حرفهی تصویرگری به این هنرمند اختصاص داد.
گفتنی است که شهبازی در گفتوگویی با انجمن تصویرگران ایران در سال ۱۳۹۹، درباره نگاهش به تصویرگری و انتخاب شیوه هنری گفته بود که از ابتدا، محتوای متن، تکنیک و روش کار او را تعیین کرده است و تمایل چندانی به دنبالکردن یک سبک ثابت نداشته است.
او در پاسخ به این پرسش که تصویرگران جوان برای انتخاب سبک و شیوه کاری خود چه کنند، گفته بود: «با متن و مخاطبشان ارتباط جدی برقرار کنند و مناسبترین تکنیک را برای اثر بهکار بگیرند. این تکنیک نیست که معرف ماست، بلکه روش نگاه و تراوش منحصربهفرد ذهن هنرمند است که معرف اوست.»
شهبازی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره مشکلات حرفهای تصویرگران نیز به نبود قرارداد در ابتدای کار، ضعف حمایت قانونی، نبود مدیر هنری میان ناشر و تصویرگر و برخی رقابتهای ناسالم اشاره کرده بود و این عوامل را از مشکلاتی دانسته بود که به حرفهایشدن تصویرگری در ایران آسیب زدهاند.
"آذر در زهره" نوشتهی سودابه فرضی پور و "مورچههای ندانم کار" اثر علی اشرف درویشیان از آثار متاخری هستند که این هنرمند تصویرگری آنها را برعهده داشت.
انجمن تصویرگران ایران، به نمایندگی از جامعه تصویرگری، این ضایعه تلخ را به خانواده محترم ایشان، بهویژه فرزند گرامیشان، ماهنی تذهیبی، تسلیت گفته و خود را در غم فقدان استاد فریده شهبازی، شریک میداند.