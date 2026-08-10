ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره تئاتر فجر شد

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «ایوب آقاخانی» را به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب کرد.

جوان آنلاین: از روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب آقاخانی با پیشنهاد اتابک نادری مدیرکل هنر‌های نمایشی، تائید اعضای شورای سیاستگذاری و با حکم مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد.

آقاخانی عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مردادماه) پس از نخستین نشست شورای سیاستگذاری چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ضمن دیدار با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حکم دبیر جشنواره را دریافت کرد.

مهدی شفیعی در این دیدار با تاکید بر نقش ویژه جشنواره تئاتر فجر در توسعه هنر‌های نمایشی کشور، گفت: لازم است در برگزاری این دوره از جشنواره، ضمن بکارگیری تجربیات موفق گذشته، از طرح‌های نوآورانه و راهگشا نیز به خوبی بهره برده شود.

ایوب آقاخانی دارای تحصیلات عالیه تئاتر، چند دهه است که به عنوان یک فعال جدی تئاتر شناخته می‌شود. او که همزمان با نویسندگی، کارگردانی و بازیگری مسئولیت‌های اجرایی مهمی هم در کارنامه‌اش دارد به عنوان یک چهره دانشگاهی موفق و تاثیرگذار به شمار می‌رود.

وی موسس و سرپرست یکی از فعال‌ترین گروه‌های تئاتر به نام «گروه تئاتر پوشه» است که از سال ۱۳۷۴ آن را در روز‌های دانشجویی اش تاسیس کرده است.

انتشار ۴۶ عنوان کتاب، کارگردانی بیست و پنج تئاتر و بازیگری در بیش از یکصد عنوان تئاتر، فیلم و سریال و ده‌ها جایزه شاخص در حوزه‌های نویسندگی، بازیگری، کارگردانی و تالیف و داوری و مدیریت در جشنواره‌های مختلف از دهه هفتاد تاکنون و فعالیت‌های پایدار رسانه‌ای از او چهره‌ای خاص در جامعه تئاتر ساخته است. در حال حاضر وی مدیر گروه تئاتر دانشگاه بین‌المللی سوره است.