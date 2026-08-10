کد خبر: 1373573
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۵
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

ایوب آقاخانی دبیر چهل و پنجمین جشنواره تئاتر فجر شد

1 معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «ایوب آقاخانی» را به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب کرد.

جوان آنلاین: از روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب آقاخانی با پیشنهاد اتابک نادری مدیرکل هنر‌های نمایشی، تائید اعضای شورای سیاستگذاری و با حکم مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان دبیر چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد.

آقاخانی عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مردادماه) پس از نخستین نشست شورای سیاستگذاری چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ضمن دیدار با معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حکم دبیر جشنواره را دریافت کرد.

مهدی شفیعی در این دیدار با تاکید بر نقش ویژه جشنواره تئاتر فجر در توسعه هنر‌های نمایشی کشور، گفت: لازم است در برگزاری این دوره از جشنواره، ضمن بکارگیری تجربیات موفق گذشته، از طرح‌های نوآورانه و راهگشا نیز به خوبی بهره برده شود.

ایوب آقاخانی دارای تحصیلات عالیه تئاتر، چند دهه است که به عنوان یک فعال جدی تئاتر شناخته می‌شود. او که همزمان با نویسندگی، کارگردانی و بازیگری مسئولیت‌های اجرایی مهمی هم در کارنامه‌اش دارد به عنوان یک چهره دانشگاهی موفق و تاثیرگذار به شمار می‌رود.

وی موسس و سرپرست یکی از فعال‌ترین گروه‌های تئاتر به نام «گروه تئاتر پوشه» است که از سال ۱۳۷۴ آن را در روز‌های دانشجویی اش تاسیس کرده است.

انتشار ۴۶ عنوان کتاب، کارگردانی بیست و پنج تئاتر و بازیگری در بیش از یکصد عنوان تئاتر، فیلم و سریال و ده‌ها جایزه شاخص در حوزه‌های نویسندگی، بازیگری، کارگردانی و تالیف و داوری و مدیریت در جشنواره‌های مختلف از دهه هفتاد تاکنون و فعالیت‌های پایدار رسانه‌ای از او چهره‌ای خاص در جامعه تئاتر ساخته است. در حال حاضر وی مدیر گروه تئاتر دانشگاه بین‌المللی سوره است.

برچسب ها: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ایوب آقاخانی ، اتابک نادری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار