وحدت و معیشت تأکید رهبری است

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی و دبیران کل احزاب با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی، این دیدار را بسیار خوب و راهگشا توصیف کرد و گفت: در این دیدار، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های کشور را به‌طور مفصل مطرح کردیم و جلسه ساعت‌ها به طول انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار توصیه‌ها و رهنمود‌های لازم را ارائه کردند و درباره مسائل مختلف، نکات و دیدگاه‌های خود را مطرح فرمودند.

رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از همراهی و همدلی آحاد جامعه در کشور و یکپارچگی همه مردم در مقابل تهاجم دشمنان گفت: کسانی که در خیابان حضور پیدا کردند و در میدان ماندند، کار بسیار بزرگی انجام دادند و حضور بی‌نظیر آنها قابل ستایش و قدردانی است. کسانی هم که به خیابان نیامدند ولی با دشمنان همراهی نکردند، اقدام ارزشمندی انجام دادند. پزشکیان با بیان اینکه قدردانی از کسانی که برای خدا و کشور چنین رفتار و انتخابی کردند، با هیچ معیار مادی قابل محاسبه نیست و بنده واقعاً قدردان آنها هستم و معتقدم این رفتار ارزشمند است، تصریح کرد: افرادی که بیش از ۱۶۰ شب است در خیابان حضور دارند و از کشور و انقلاب دفاع می‌کنند، این حضور و ایستادگی ارزشمند و قابل تقدیر است. در عین حال، کسانی که از ما گلایه دارند، نسبت به عملکرد ما مسئله دارند و انتقاد‌هایی را مطرح می‌کنند، اما با دشمن همراهی نکردند نیز شایسته قدردانی هستند. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به رویکرد دولت در حفظ وحدت و انسجام داخلی، تبعیت از رهبری معظم انقلاب را پایه و ستون وحدت در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: بنده بار‌ها گفته‌ام و اعتقاد دارم که هیچ‌گاه در مقابل رهبر نخواهم ایستاد و موضوعی نیست که بخواهم با شعار یا اقدام خود، وحدت را خدشه‌دار کنم، چراکه وحدت برای من از بسیاری از ارزش‌های دیگری که در ذهن دارم، مهم‌تر است. اگر وحدت از بین برود، قدرت نیز از هم می‌پاشد و در نهایت چیزی باقی نخواهد ماند. پزشکیان با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی در کشور به‌ویژه در شرایط کنونی گفت: واقعیت این است که نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگر صرفاً یک نقشه نظامی نیست. بر اساس تحلیل‌هایی که از رفتار و رویکرد دشمنان وجود دارد، آنها بر ایجاد اختلاف از درون و تشدید شکاف‌ها حساب باز کرده‌اند تا از این طریق کشور را با بحران و فروپاشی مواجه کنند.