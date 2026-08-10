جوان آنلاین: جمعه این هفته لیگ برتر بیست و ششم با دیدار دو تیم تراکتور تبریز و پیکان تهران افتتاح می‌شود.

به گزارش فرس، افتتاحیه‌ای که شاید بتوان آن را خاص‌ترین مسابقه تاریخ لیگ برتر نامید، زیرا هر دو تیم با سرمربیان دیگری دوران آماده‌سازی و حتی خریدهایشان را انجام دادند و اکنون با دو سرمربی جدید به میدان می‌آیند.

جواد نکونام یکشنبه جانشین محمد ربیعی در تراکتور شد و این جدیدترین تغییر سرمربیان در لیگ برتر پیش از شروع مسابقات است. پیش‌ازاین، ساکت الهامی جانشین سعید دقیقی در پیکان شده بود.

همچنین تیم ذوب‌آهن اصفهان ابتدا با سیروس پورموسوی قرارداد امضا کرد و او را به‌عنوان سرمربی خود معرفی کرد و یکباره مدیران باشگاه سکان هدایت فنی تیم ذوب‌آهن را به عبدالله ویسی سپردند.

تیم صنعت نفت آبادان هم قبل از لیگ برتری شدن ابتدا سیروس پورموسوی را کنار گذاشت و با غلامرضا خلیفه اواخر لیگ یک را به پایان رساند و در دیدار پلی‌آف با مس رفسنجان که برگزار نشد، هم خلیفه سرمربی تیم صنعت نفت بود، اما مدیران باشگاه او را یک پله ترقی دادند و خلیفه را به‌عنوان مدیر فنی تیم انتخاب شد. محمد نوری دستیار سابق پورموسوی در نفت آبادان سرمربی تیم شد تا نخستین تجربه سرمربیگری خود را در لیگ برتر به دست بیاورد.

با شرایطی که برای سرمربیان پیش از شروع بیست و ششمین دوره لیگ برتر رخ‌داده باید گفت نیمکت‌های لیگ برتری در این فصل لرزان‌تر از همیشه خواهد بود. تاکنون سابقه نداشته پیش از شروع مسابقات ۴ سرمربی لیگ برتری برکنار شوند.