تصویب منع تردد تجهیزات آمریکایی و صهیونیستی از تنگه هرمز

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس تاکید کرد: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، عبور و مرور امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا و رژیم صهیونی و کشور‌های متخاصم از تنگه هرمز ممنوع شد.

جوان آنلاین: ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح نشست امروز عصر (دوشنبه ۱۹ مرداد) کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه امروز کمیسیون جزییات طرح اقدام راهبردی تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. در نشست امروز، نمایندگانی از دولت، وزارت امور خارجه، ستاد کل نیرو‌های مسلح، مسئولان اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به تصویب کلیات این طرح در نشست قبلی کمیسیون اظهار کرد: در جلسه امروز نمایندگان ۵ ماده این طرح را مورد بررسی قرار داده و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص این مواد در نهایت به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

بیاتی در مجلس با بیان اینکه از مهمترین مواردی که مورد تصویب قرار گرفت، موضوع ممنوعیت عبور و مرور امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا و رژیم صهیونی و کشور‌های متخاصم از تنگه هرمز بود تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون عبور و مرور امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا و رژیم صهیونی و کشور‌های متخاصم از تنگه هرمز ممنوع شد چراکه این کشور‌ها با استفاده از تنگه هرمز، علیه کشورمان اقدامات خصمانه انجام داده و تجاوزات و حملات ناجوانمردانه‌ای را علیه ملت ایران انجام دادند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه تنها ۵ ماده این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید، مقرر شد در جلسات آینده مابقی مواد نیز مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گیرد.