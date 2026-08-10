مروری بر سوابق شش فرمانده منصوب‌شده نشان می‌دهد که در این احکام، تجربه طولانی در میدان، مدیریت در سطوح عالی و... مورد توجه قرار گرفته است.

جوان آنلاین: با صدور احکام جداگانه از سوی فرمانده کل قوا، شش تن از فرماندهان و مدیران ارشد نیرو‌های مسلح در مسئولیت‌های جدید منصوب شدند؛ انتصاب‌هایی که با هدف تقویت و ارتقای توانمندی‌های دفاعی، عملیاتی و مدیریتی نیرو‌های مسلح صورت گرفته است.

با صدور احکام جداگانه از سوی فرمانده کل قوا، مسئولیت شش تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیرو‌های مسلح در ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین مشخص شد.

بر اساس احکام صادرشده، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح منصوب شدند.

همچنین سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی نیز مسئولیت جانشینی فرمانده کل سپاه را برعهده گرفت.

در ادامه این احکام، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب نیز ریاست سازمان بسیج مستضعفین را برعهده گرفت.

نگاهی به سوابق فرماندهان منصوب‌شده نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از آنان از فرماندهان باسابقه دوران دفاع مقدس و از مدیران ارشد و باتجربه نیرو‌های مسلح در حوزه‌های مختلف عملیاتی، ستادی، امنیتی و مدیریتی هستند.

علی عبداللهی؛ فرمانده‌ای با کارنامه‌ای متنوع در نیرو‌های مسلح

سردار سرلشکر پاسدار علی عبداللهی از فرماندهان باسابقه نیرو‌های مسلح است که سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران، فراجا، وزارت کشور و ستاد کل نیرو‌های مسلح را در کارنامه دارد.

عبداللهی فعالیت خود را در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجموعه‌های نظامی آغاز کرد و در دوران دفاع مقدس نیز در مسئولیت‌های مختلف حضور داشت.

از جمله سوابق وی می‌توان به فرماندهی لشکر ۱۶ قدس گیلان، ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه، ریاست اداره بازرسی سپاه و جانشینی فرمانده نیروی هوایی سپاه اشاره کرد.

وی پس از آن، در مجموعه نیروی انتظامی نیز مسئولیت‌های مختلفی از جمله معاون هماهنگ‌کننده و جانشین فرمانده نیروی انتظامی را برعهده گرفت.

عبداللهی در حوزه مدیریت اجرایی کشور نیز سابقه فعالیت دارد و در مقاطعی استاندار سمنان، استاندار گیلان و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور بوده است.

وی پس از بازگشت به ساختار نیرو‌های مسلح، در ستاد کل نیرو‌های مسلح در مسئولیت‌هایی همچون معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی و معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیرو‌های مسلح فعالیت کرد.

فرماندهی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) از دیگر مسئولیت‌های مهم عبداللهی در سال‌های اخیر بوده است.

اکنون با حکم فرمانده کل قوا، وی به عنوان رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح منصوب شده است.

کیومرث حیدری؛ فرمانده با سابقه نیروی زمینی ارتش

امیر سرتیپ کیومرث حیدری از فرماندهان باسابقه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که بخش عمده دوران خدمت خود را در نیروی زمینی ارتش سپری کرده است.

حیدری فعالیت نظامی خود را از دوران دفاع مقدس آغاز کرد و در لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه به خدمت پرداخت.

وی در طول سال‌های خدمت، مسئولیت‌های مختلفی از جمله فرماندهی قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب نزاجا، معاونت عملیات نیروی زمینی ارتش، معاونت هماهنگ‌کننده و ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش و جانشینی فرمانده نیروی زمینی ارتش را برعهده داشته است.

حیدری در سال ۱۳۹۵ با حکم فرمانده کل قوا به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و در طول سال‌های مسئولیت خود، بر ارتقای آمادگی رزمی و توان عملیاتی این نیرو تأکید داشت.

توجه به تقویت توان دفاعی در مناطق مرزی، ارتقای آمادگی یگان‌ها، توسعه تجهیزات و حضور مؤثر نیروی زمینی ارتش در مأموریت‌های مختلف از جمله موضوعاتی بود که در دوره فرماندهی وی دنبال شد.

اعطای نشان فتح درجه یک به حیدری نیز از جمله افتخارات دوران خدمت اوست.

وی اکنون با حکم فرمانده کل قوا به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح منصوب شده است.

احمد وحیدی؛ از فرماندهی نیروی قدس تا فرماندهی کل سپاه

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی از فرماندهان شناخته‌شده و باسابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که مسئولیت‌های مختلفی در حوزه‌های نظامی، دفاعی و مدیریتی داشته است.

وحیدی از نیرو‌های باسابقه سپاه در دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود و در سال‌های پس از جنگ نیز در مسئولیت‌های مختلف این نهاد فعالیت کرد.

وی از فرماندهان اولیه نیروی قدس سپاه پاسداران بود و در دهه ۷۰ مسئولیت فرماندهی این نیرو را برعهده داشت.

وحیدی پس از آن وارد ساختار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح شد و مسئولیت‌هایی همچون معاون طرح و برنامه و قائم‌مقامی وزارت دفاع را برعهده گرفت.

وی در سال ۱۳۸۸ به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح معرفی شد و پس از کسب رأی اعتماد مجلس، تا سال ۱۳۹۲ در این سمت فعالیت کرد.

ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر سوابق وی است.

وحیدی در سال‌های اخیر نیز در مسئولیت‌های مختلف در ساختار‌های نظامی و دفاعی کشور حضور داشته است.

اکنون با حکم فرمانده کل قوا و با اعطای درجه سرلشکری، وی به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده است.

مصطفی ایزدی؛ از فرماندهان دوران دفاع مقدس تا مسئولیت‌های راهبردی

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی از فرماندهان باسابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از نیرو‌های حاضر در دوران دفاع مقدس است.

ایزدی در دوران دفاع مقدس در مسئولیت‌های مختلف عملیاتی و فرماندهی حضور داشت و پس از پایان جنگ نیز در مسئولیت‌های مهم نظامی و ستادی به خدمت خود ادامه داد.

وی در مقطعی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران بود و پس از آن در مسئولیت‌های مختلف در ستاد کل نیرو‌های مسلح و ساختار‌های راهبردی کشور فعالیت کرد.

ایزدی در سال‌های گذشته در حوزه‌های مرتبط با تهدیدات نوین، جنگ سایبری و ارتقای آمادگی دفاعی نیز مسئولیت داشته است.

سابقه طولانی حضور در سطوح مختلف فرماندهی و ستادی، از ویژگی‌های کارنامه وی به شمار می‌رود.

با حکم جدید فرمانده کل قوا، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد.

علی عظمایی؛ فرمانده با سابقه نیروی دریایی سپاه

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی از فرماندهان باسابقه نیروی دریایی سپاه پاسداران است که سال‌های طولانی در مسئولیت‌های عملیاتی و فرماندهی در منطقه خلیج فارس فعالیت کرده است.

عظمایی پیش از این در مسئولیت جانشین فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه فعالیت داشت و پس از تشکیل منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه، فرماندهی این منطقه را برعهده گرفت.

وی سال‌ها فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بود و در این مدت در حوزه مأموریت‌های دریایی، حفاظت از آب‌های سرزمینی و تأمین امنیت خلیج فارس فعالیت کرد.

ارتقای درجه به سرتیپی نیز در کارنامه خدمت وی ثبت شده است.

عظمایی پس از سال‌ها فعالیت در مناطق عملیاتی جنوب کشور، به عنوان یکی از فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه شناخته شد و پیش از حکم جدید نیز در جایگاه جانشین فرمانده این نیرو قرار داشت.

وی اکنون به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده است.

حسین طائب؛ فرمانده سابق بسیج و رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب از چهره‌های باسابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف فرهنگی، امنیتی، اطلاعاتی و بسیج را در کارنامه دارد.

طائب از سال‌های ابتدایی فعالیت خود در سپاه در مسئولیت‌های مختلف این نهاد حضور داشت و در ادامه به حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی وارد شد.

از جمله مسئولیت‌های وی می‌توان به معاونت اطلاعات سپاه، فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج اشاره کرد.

طائب در سال ۱۳۸۷ به فرماندهی بسیج منصوب شد و پس از آن، در سال ۱۳۸۸ مسئولیت ریاست سازمان اطلاعات سپاه را برعهده گرفت.

وی بیش از یک دهه ریاست سازمان اطلاعات سپاه را برعهده داشت و در این مدت در حوزه‌های مختلف امنیتی و مقابله با تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد.

در سال ۱۴۰۱، طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه کنار رفت و به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه به فعالیت خود ادامه داد.

اکنون با حکم فرمانده کل قوا، وی بار دیگر به یکی از مسئولیت‌های مهم سپاه بازگشته و به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین منصوب شده است.

تأکید بر تجربه و توانمندی در ساختار فرماندهی نیرو‌های مسلح

مروری بر سوابق شش فرمانده منصوب‌شده نشان می‌دهد که در این احکام، تجربه طولانی در میدان، مدیریت در سطوح عالی، سابقه فرماندهی یگان‌ها و نیرو‌های مختلف و حضور در مسئولیت‌های ستادی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.

حضور فرماندهانی با سابقه دفاع مقدس و تجربه سال‌ها فعالیت در ساختار‌های مختلف نیرو‌های مسلح، ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای هماهنگی و انسجام در مجموعه دفاعی کشور ایجاد می‌کند.

در این میان، انتصاب سردار سرلشکر علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل، بیانگر استفاده از تجربه فرماندهانی است که هر یک سابقه طولانی در مسئولیت‌های عملیاتی و مدیریتی نیرو‌های مسلح دارند.

همچنین انتصاب سردار سرلشکر احمد وحیدی و سردار سرلشکر مصطفی ایزدی در رأس فرماندهی سپاه، استمرار بهره‌گیری از ظرفیت فرماندهان باسابقه این نهاد برای پیشبرد مأموریت‌های دفاعی و امنیتی کشور به شمار می‌رود.

در حوزه مأموریت‌های دریایی نیز انتخاب سردار دریادار علی عظمایی، با توجه به سابقه طولانی وی در مناطق عملیاتی جنوب و خلیج فارس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین نیز با توجه به سابقه وی در فرماندهی بسیج و مسئولیت‌های مختلف در سپاه، نشان‌دهنده بهره‌گیری از تجربه مدیریتی و سازمانی او در این مجموعه است.

احکام جدید فرمانده کل قوا در مجموع، ضمن تأکید بر اهمیت تقویت آمادگی دفاعی، ارتقای توان عملیاتی، انسجام فرماندهی و استفاده از نیرو‌های باتجربه و کارآمد، فصل جدیدی از خدمت فرماندهان منصوب‌شده در ساختار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را رقم می‌زند.