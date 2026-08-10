جوان آنلاین: محمدمهدی محبی که در نقل و انتقالات تابستانی به پرسپولیس پیوست، همچنان فاصلهای با شرایط مطلوب مهدی تارتار دارد و همین موضوع احتمال نیمکتنشینی او در نخستین دیدار سرخپوشان در لیگ بیستوششم مقابل شمسآذر قزوین را افزایش داده است.
به گزارش مهر، محبی در روزهای اخیر به تمرینات گروهی پرسپولیس اضافه شده و در برنامههای تاکتیکی تیم نیز حضور داشته است، اما تنها حدود ۱۰ روز است که در کنار سایر بازیکنان تمرین میکند. همین مدت کوتاه باعث شده کادر فنی پرسپولیس اعتقاد داشته باشد این بازیکن برای رسیدن به آمادگی کامل و هماهنگی با سایر نفرات، به زمان بیشتری نیاز دارد.
مهدی تارتار که در هفتههای اخیر تلاش کرده ترکیب اصلی پرسپولیس را برای آغاز فصل مشخص کند، در مورد محبی نیز نمیخواهد ریسک کند. سرمربی سرخپوشان علاوه بر آمادگی بدنی، روی هماهنگی بازیکنان با ساختار تاکتیکی تیم تأکید ویژهای دارد و به همین دلیل حضور محبی در ترکیب اصلی برابر شمسآذر هنوز قطعی نیست.
با توجه به شرایط فعلی، احتمال دارد محبی نخستین مسابقه فصل را از روی نیمکت آغاز کند و در صورت نیاز کادر فنی، در جریان مسابقه فرصت حضور در زمین را به دست آورد. این بازیکن در صورت ادامه روند تمرینی خود میتواند در هفتههای آینده به شرایطی برسد که یکی از گزینههای اصلی تارتار برای ترکیب ابتدایی باشد.
پرسپولیس در هفته نخست لیگ بیستوششم باید به مصاف شمسآذر قزوین برود و تارتار در این مسابقه به دنبال کسب شروعی قدرتمند با تیمی است که بخش قابل توجهی از آن در دوران پیشفصل و با نظر مستقیم او شکل گرفته است. به همین دلیل کادر فنی قصد ندارد بازیکنی را که هنوز به آمادگی کامل نرسیده، صرفاً به دلیل نام و سابقه حضور در ترکیب قرار دهد.
محبی حالا باید در تمرینات پیشرو شرایط بدنی و فنی خود را به سطح موردنظر تارتار برساند تا از نخستین هفتههای فصل برای حضور ثابت در ترکیب پرسپولیس رقابت کند که فعلاً باید برای رسیدن به ترکیب اصلی، منتظر تصمیم سرمربی و افزایش آمادگی خود باشد.