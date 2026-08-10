قهرمانی تیم ملی فوتوالی ایران در مسابقات کاپ آزاد جهانی

جوان آنلاین: در آخرین روز از رقابت‌های فوتوالی کاپ آزاد جهانی در باکو آذربایجان، تیم ملی فوتوالی ایران امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد) در مرحله فینال با شکست تیم آذربایجان قهرمان این رقابت‌ها شد.

به گزارش ایسنا، مسابقات کاپ آزاد فوتوالی جهانی با حضور ۱۲ تیم در باکو آذربایجان برگزار شد و تیم ایران با کسب دو پیروزی برابر آذربایجان و مولداوی، به عنوان صدرنشین گروه سوم مسابقات کاپ آزاد فوتوالی، راهی مرحله بعد این رقابت‌ها شد.

تیم ملی فوتوالی ایران در نخستین دیدار تیم آذربایجان را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و نخستین پیروزی خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار برابر تیم مولداوی به میدان رفتند و با نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسیدند.

با ثبت این دو پیروزی، تیم ملی فوتوالی ایران به عنوان تیم نخست گروه سوم راهی مرحله بعد شد. ملی پوشان فوتوالی ایران در مرحله نیمه نهایی تیم لیتوانی را شکست دادند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

در پایان تیم ایران در فینال با برتری مقابل تیم آذربایجان قهرمان مسابقات کاپ آزاد فوتوالی جهان شد.