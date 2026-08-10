اسامی محرومین هفته نخست لیگ برتر فوتبال اعلام شد

جوان آنلاین: به نقل از سازمان لیگ، اسامی محرومین منتقل شده از فصل گذشته ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به فصل جدید باشگاه‌های فوتبال کشور که در هفته نخست مسابقات لیگ (برتر، یک، دسته دوم، سوم و چهارم) محروم هستند به شرح زیر است:



محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر

سید پویا مختاری هزاررود (اخراج)، حمیدرضا علی بابایی مدیر تیم (اخراج) ذوب آهن اصفهان

محمد شریفی (اخراج) استقلال خوزستان

مازیار زارع (سرمربی) (اخراج + یک جلسه محرومیت انضباطی) ملوان بندر انزلی

خداداد عزیزی (مدیر تیم) (یک جلسه محرومیت انضباطی) تراکتور تبریز

مائورو آندرس (دو جلسه محرومیت انضباطی) چادر ملو اردکان

یوسف سواری - عضو کانون هواداران باشگاه فولاد خوزستان

(یک جلسه محروم از ورود به محل برگزاری مسابقات فولاد)

محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ یک

تیم مس سونگون: سعید مهدی پور مربی یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج + بختیار حسن زاده مربی+حامد حاجی محمدی مدیر رسانه هرکدام یک جلسه محرومیت انضباطی و فرزاد یوسفی مدیر تیم+حامد فقارتی تدارکات هرکدام دو جلسه محرومیت انضباطی

تیم نیروی زمینی: مسیح پورکیان بازیکن + سید محمد حسینی مربی هرکدام یک جلسه محرومیت انضباطی

تیم سایپا: محمد حسن رجب زاده سرمربی+علی دهقان بازیکن هرکدام یک جلسه محرومیت انضباطی

تیم مس کرمان: رضا یوسف آبادی مدیر تیم یک جلسه محرومیت انضباطی

تیم فرد البرز: محسن حسن زاده مربی دو جلسه محرومیت انضباطی

تیم آریو اسلامشهر: محمد علیزاده بازیکن یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج

تیم داماشیان: میعاد یزدانی بازیکن یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج

تیم پارس جنوبی جم: مهدی سوادکوهی بازیکن یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج

تیم شاهین بندرعامری حاضر در فصل قبل لیگ دسته دوم: یک جلسه مسابقه بدون حضور هواداران موضوع دادنامه ۱۴۷ کمیته انضباطی

محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته دوم

شاهین بندر عامری: آقایان محمد طارمی، حجت کرمی، میلاد معرفاوی، نصراله درفشی یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج + یک جلسه مسابقه خانگی بدون حضور هواداران موضوع دادنامه ۱۴۷ کمیته انضباطی

شایان دیزل فارس: آقایان محمد سجادیان، فرزین زارع مهدنیه یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج

شهرداری بندر ماهشهر: آقایان احمد کعبیان پور، داریوش بخت یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج و آقای احمد حیاتی زاده یک جلسه محرومیت به دلیل اخراج + چهارجلسه محرومیت بدلیل محرومیت انضباطی جمعا پنج جلسه محرومیت

فولاد نوین اهواز: آقای ایوب والی یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج

شهرداری بندر عباس: آقایان حامد صادقی، رضا حیدری دوجلسه بدلیل محرومیت انضباطی

پاس همدان: مصطفی یوسف علی زاده دو جلسه بدلیل محرومیت انضباطی

ستارگان آبی پوش زیدون (دنا یاسوج): محمد دارابی سه جلسه بدلیل محرومیت انضباطی

شهرداری آستارا: آقای سالار عباس زاده یک جلسه به دلیل محرومیت انضباطی و آقای پیام آب چر، ۳ جلسه به دلیل محرومیت انضباطی

محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته سوم



رضا بارانیان عقاب تهران بازیکن قرمز

افشین الماسی شهدای بابلسر بازیکن قرمز

مهرشاد کریمی نیروزمینی ب بازیکن قرمز

امید کاتبی پشتیبانی نزاجا سرمربی قرمز

ابوافضل قلیچی پشتیبانی نزاجا مربی قرمز

علی اکبر فریدونی صالحین شمیران مربی قرمز

امید استوان شاهین دهداری مربی قرمز

سعید خیارجی فجر قزوین مربی قرمز

حسن قل قصری استقالل جنوب مربی قرمز

محسن زایرپور پاالیش نفت ابادان تدارکات قرمز

جابر نصیری پادمایدک اصفهان بازیکن ۴جلسه محرومیت انضباطی



محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته چهارم

اسامی یک جلسه محرومیت به دلیل اخراج:

۱. رحیم پژوهش بازیکن تیم شاهین کرمان

۲. محمد رجب پور چاری بازیکن تیم شاهین کرمان

۳. محمدصالح رجایی نژاد سرمربی تیم شاهین کرمان

۴. حمید زلقی مربی تیم آوان دزفول

۵. محمدرضا حاجیوند تدارکات تیم سرخپوشان درود

۶. رضا ابدالی ذهابی بازیکن تیم سرخپوشان درود

۷. علیرضا تابانی مربی تیم آراد گستر تهران

۸. آریا ایزدی مقدم بازیکن تیم ستارگان ایرانیان البرز

اسامی یک جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:

۱. مسعود طلاوری تدارک تیم معین رامهرمز

۲. حمیدرضا هاشمی بازیکن تیم پادنا میمند فارس

اسامی دو جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:

۱. حسین تبریزی بازیکن تیم کوثر قرچک تهران

۲. امیر سامان غیاثی بازیکن تیم کوثر قرچک تهران

۳.

حامد تک دهقان بازیکن تیم آریا سنگسر سمنان

۴. نیما گلی بازیکن تیم آریا سنگسر سمنان

۵. رضا ابدالی بازیکن تیم سرخپوشان دورود

۶. محمدرضا حاجیوند تدارک تیم سرخپوشان دورود

۷. محمد رجب پور بازیکن تیم شاهین کرمان

۸. رشید مظاهری بازیکن تیم پادنا میمند فارس

۹. سعید صفر پور مربی تیم پادنا میمند فارس

۱۰. فرشید عیسوند تدارکات تیم آوان دزفول

۱۱. مهدی آلبوفتیله سرمربی تیم فرهنگ رامهرمز

اسامی سه جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:

۱. ۱محمدرضا مامانی مربی تیم آریا سنگسر سمنان

۲. فرشاد مسعودی بازیکن تیم معین رامهرمز

۳. علی عقیلی بازیکن تیم معین رامهرمز

۴. نیما علیزاده بازیکن تیم ستارگان اباده فارس

۵. محمد یباری مربی تیم دیهیم نوین اهواز

۶. محمد هاشم آرامش بازیکن تیم پادنا میمند فارس

۷. مرتضی رحیمی بازیکن تیم پادنا میمند فارس

۸. سعید صفر پور مربی تیم پادنا میمند فارس



اسامی پنج جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:

۱. رضا خواجوی فر بازیکن تیم آوان دزفول



یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود