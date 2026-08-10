کد خبر: 1373536
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۹
ورزش » ساير

اسامی محرومین هفته نخست لیگ برتر فوتبال اعلام شد

1 اسامی محرومین هفته نخست لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.

جوان آنلاین: به نقل از سازمان لیگ، اسامی محرومین منتقل شده از فصل گذشته ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به فصل جدید باشگاه‌های فوتبال کشور که در هفته نخست مسابقات لیگ (برتر، یک، دسته دوم، سوم و چهارم) محروم هستند به شرح زیر است:


محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر

سید پویا مختاری هزاررود (اخراج)، حمیدرضا علی بابایی مدیر تیم (اخراج) ذوب آهن اصفهان
محمد شریفی (اخراج) استقلال خوزستان
مازیار زارع (سرمربی) (اخراج + یک جلسه محرومیت انضباطی) ملوان بندر انزلی
خداداد عزیزی (مدیر تیم) (یک جلسه محرومیت انضباطی) تراکتور تبریز
مائورو آندرس (دو جلسه محرومیت انضباطی) چادر ملو اردکان
یوسف سواری - عضو کانون هواداران باشگاه فولاد خوزستان
(یک جلسه محروم از ورود به محل برگزاری مسابقات فولاد)

محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ یک
تیم مس سونگون: سعید مهدی پور مربی یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج + بختیار حسن زاده مربی+حامد حاجی محمدی مدیر رسانه هرکدام یک جلسه محرومیت انضباطی و فرزاد یوسفی مدیر تیم+حامد فقارتی تدارکات هرکدام دو جلسه محرومیت انضباطی
تیم نیروی زمینی: مسیح پورکیان بازیکن + سید محمد حسینی مربی هرکدام یک جلسه محرومیت انضباطی
تیم سایپا: محمد حسن رجب زاده سرمربی+علی دهقان بازیکن هرکدام یک جلسه محرومیت انضباطی
تیم مس کرمان: رضا یوسف آبادی مدیر تیم یک جلسه محرومیت انضباطی
تیم فرد البرز: محسن حسن زاده مربی دو جلسه محرومیت انضباطی
تیم آریو اسلامشهر: محمد علیزاده بازیکن یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج
تیم داماشیان: میعاد یزدانی بازیکن یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج
تیم پارس جنوبی جم: مهدی سوادکوهی بازیکن یک جلسه محرومیت ناشی از اخراج
تیم شاهین بندرعامری حاضر در فصل قبل لیگ دسته دوم: یک جلسه مسابقه بدون حضور هواداران موضوع دادنامه ۱۴۷ کمیته انضباطی

محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته دوم
شاهین بندر عامری: آقایان محمد طارمی، حجت کرمی، میلاد معرفاوی، نصراله درفشی یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج + یک جلسه مسابقه خانگی بدون حضور هواداران موضوع دادنامه ۱۴۷ کمیته انضباطی
شایان دیزل فارس: آقایان محمد سجادیان، فرزین زارع مهدنیه یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج
شهرداری بندر ماهشهر: آقایان احمد کعبیان پور، داریوش بخت یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج و آقای احمد حیاتی زاده یک جلسه محرومیت به دلیل اخراج + چهارجلسه محرومیت بدلیل محرومیت انضباطی جمعا پنج جلسه محرومیت
فولاد نوین اهواز: آقای ایوب والی یک جلسه محرومیت بدلیل اخراج
شهرداری بندر عباس: آقایان حامد صادقی، رضا حیدری دوجلسه بدلیل محرومیت انضباطی
پاس همدان: مصطفی یوسف علی زاده دو جلسه بدلیل محرومیت انضباطی
ستارگان آبی پوش زیدون (دنا یاسوج): محمد دارابی سه جلسه بدلیل محرومیت انضباطی
شهرداری آستارا: آقای سالار عباس زاده یک جلسه به دلیل محرومیت انضباطی و آقای پیام آب چر، ۳ جلسه به دلیل محرومیت انضباطی

محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته سوم


رضا بارانیان عقاب تهران بازیکن قرمز
افشین الماسی شهدای بابلسر بازیکن قرمز
مهرشاد کریمی نیروزمینی ب بازیکن قرمز
امید کاتبی پشتیبانی نزاجا سرمربی قرمز
ابوافضل قلیچی پشتیبانی نزاجا مربی قرمز
علی اکبر فریدونی صالحین شمیران مربی قرمز
امید استوان شاهین دهداری مربی قرمز
سعید خیارجی فجر قزوین مربی قرمز
حسن قل قصری استقالل جنوب مربی قرمز
محسن زایرپور پاالیش نفت ابادان تدارکات قرمز
جابر نصیری پادمایدک اصفهان بازیکن ۴جلسه محرومیت انضباطی


محرومیت‌های منتقل شده از فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ دسته چهارم

اسامی یک جلسه محرومیت به دلیل اخراج:
۱. رحیم پژوهش بازیکن تیم شاهین کرمان
۲. محمد رجب پور چاری بازیکن تیم شاهین کرمان
۳. محمدصالح رجایی نژاد سرمربی تیم شاهین کرمان
۴. حمید زلقی مربی تیم آوان دزفول
۵. محمدرضا حاجیوند تدارکات تیم سرخپوشان درود
۶. رضا ابدالی ذهابی بازیکن تیم سرخپوشان درود
۷. علیرضا تابانی مربی تیم آراد گستر تهران
۸. آریا ایزدی مقدم بازیکن تیم ستارگان ایرانیان البرز
اسامی یک جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:

۱. مسعود طلاوری تدارک تیم معین رامهرمز
۲. حمیدرضا هاشمی بازیکن تیم پادنا میمند فارس

اسامی دو جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:
۱. حسین تبریزی بازیکن تیم کوثر قرچک تهران
۲. امیر سامان غیاثی بازیکن تیم کوثر قرچک تهران
۳.

حامد تک دهقان بازیکن تیم آریا سنگسر سمنان
۴. نیما گلی بازیکن تیم آریا سنگسر سمنان
۵. رضا ابدالی بازیکن تیم سرخپوشان دورود
۶. محمدرضا حاجیوند تدارک تیم سرخپوشان دورود
۷. محمد رجب پور بازیکن تیم شاهین کرمان
۸. رشید مظاهری بازیکن تیم پادنا میمند فارس
۹. سعید صفر پور مربی تیم پادنا میمند فارس
۱۰. فرشید عیسوند تدارکات تیم آوان دزفول
۱۱. مهدی آلبوفتیله سرمربی تیم فرهنگ رامهرمز
اسامی سه جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:
۱. ۱محمدرضا مامانی مربی تیم آریا سنگسر سمنان
۲. فرشاد مسعودی بازیکن تیم معین رامهرمز
۳. علی عقیلی بازیکن تیم معین رامهرمز
۴. نیما علیزاده بازیکن تیم ستارگان اباده فارس
۵. محمد یباری مربی تیم دیهیم نوین اهواز
۶. محمد هاشم آرامش بازیکن تیم پادنا میمند فارس
۷. مرتضی رحیمی بازیکن تیم پادنا میمند فارس
۸. سعید صفر پور مربی تیم پادنا میمند فارس


اسامی پنج جلسه محرومیت به دلیل انضباطی:
۱. رضا خواجوی فر بازیکن تیم آوان دزفول


یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.
بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود

برچسب ها: سازمان لیگ ، لیگ برتر ، مازیار زارع
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 

جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم

سرپرست استقلال مربی پیکان شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار