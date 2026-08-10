جوان آنلاین: بر اساس هشداری از سوی مؤسسه پایش صنعت «آی‌آی‌آر» (IIR) که خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است، شرکت آرامکو متعلق به عربستان سعودی راه اندازی آزمایشی پالایشگاه نفت «جازان» با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز را حدود ۲ هفته به تعویق انداخت.

به گزارش مهر، شرکت آرامکو عربستان سعودی راه اندازی آزمایشی پالایشگاه نفت «جازان» را به ۳۰ آگوست (یکشنبه ۸ شهریور ماه) موکول کرده است.

به گزارش اکونومیک تایمز، وزارت انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که تیم‌های آتش نشانی صنعتی آرامکو، آتش سوزی را که بامداد همان روز در یکی از تأسیسات متعلق به پالایشگاه رخ داده بود، مهار کردند.