کد خبر: 1373524
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تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
ورزش » ساير

کم‌تجربه‌ترین و غیرانگلیسی‌ترین ترکیب تاریخ!

1 لیگ برتر انگلیس در شرایطی در آستانه شروع است که تنها ۳ مربی انگلیس در این فصل روی نیمکت تیم‌هایشان حضور دارند و اکثرا شاهد حضور مربیان کم‌تجربه هستیم.

جوان آنلاین: در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر انگلیس، یک رکورد بی‌سابقه در حال ثبت است. ۱۱ تیم از ۲۰ تیم لیگ، فصل را با سرمربیانی آغاز می‌کنند که کمتر از یک سال در تیم‌هایشان حضور داشتند و میانگین سابقه سرمربیان لیگ برتر به پایین‌ترین حد در تاریخ رسیده است.

کم‌تجربه‌ترین و غیرانگلیسی‌ترین ترکیب سرمربیان

تعداد سرمربیان با سابقه کمتر از یک سال: ۱۱ نفر (رکورد تاریخی)

تعداد سرمربیان انگلیسی: ۳ نفر (مایکل کریک، فرانک لمپارد و گری اونیل)

تنها سرمربی با تجربه قهرمانی در لیگ برتر: میکل آرتتا (آرسنال) با یک قهرمانی

میانگین سنی سرمربیان: ۴۶.۹ سال (پایین‌ترین در ۲۰ سال اخیر)

تسلط سرمربیان اسپانیایی بر صدر جدول

چهار سرمربی اسپانیایی از منطقه باسک (میکل آرتتا، ژابی آلونسو، آندونی ایرائولا و اونای امری) هدایت ۴ تیم از ۶ تیم بزرگ لیگ را بر عهده دارند. این نشان‌دهنده کاهش فرصت‌ها برای مربیان انگلیسی و افزایش حضور مربیان خارجی است.

دلیل تغییرات گسترده: نقش مدیران ورزشی

یکی از دلایل اصلی این تغییرات، نفوذ روزافزون مدیران ورزشی در تصمیم‌گیری‌های باشگاه‌هاست. تفاوت میان عنوان «سرمربی» (Manager) و «مربی» (Head Coach) در قرارداد‌ها و اختیارات، نشان‌دهنده کاهش قدرت مربیان سنتی است. در حال حاضر، ۱۴ باشگاه از مربی (Head Coach) و تنها ۶ باشگاه از سرمربی (Manager) استفاده می‌کنند.

مثال عینی از تفاوت Manager و Head Coach:

۱. منچستریونایتد (دوران سر الکس فرگوسن) - Manager کلاسیک:

فرگوسن به عنوان Manager، قدرت کامل در نقل‌انتقالات، قراردادها، کادر فنی و تمام امور فوتبالی باشگاه را داشت. او تصمیم‌گیرنده نهایی بود و مدیران ورزشی و اجرایی زیر نظر او کار می‌کردند.

۲. چلسی (دوران مدرن) - Head Coach:

گراهام پاتر یا انزو مارسکا در چلسی به عنوان Head Coach منصوب شدند. آنها مسئولیت تمرینات و تاکتیک‌ها را بر عهده داشتند، اما در نقل‌انتقالات و قراردادها، مدیر ورزشی نظر نهایی را می‌داد. 

همچنین آرنه اشلوت در لیورپول به عنوان Head Coach منصوب شد. ریچارد هیوز (مدیر ورزشی) مسئولیت نقل‌انتقالات را بر عهده داشت و اشلوت فقط درباره نیاز‌های تاکتیکی تیم نظر می‌داد.

نتیجه‌گیری

لیگ برتر با کم‌تجربه‌ترین و غیرانگلیسی‌ترین ترکیب سرمربیان تاریخ خود وارد فصل جدید می‌شود. با وجود اینکه این تغییرات نشان‌دهنده پویایی لیگ است، اما چالش‌های جدیدی را برای باشگاه‌ها از نظر ثبات و موفقیت بلندمدت ایجاد می‌کند.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، سرمربی ، لیگ برتر
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