یک نقره و ۶ برنز برای دختران وزنه برداری ایران

در پایان رقابت‌های دسته ۶۱ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، دختران وزنه‌برداری ایران موفق به کسب ۶ مدال برنز شدند.

جوان آنلاین: در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان، در رده سنی نوجوانان هاجر معینی با مهار وزنه‌های ۹۰ کیلوگرم در یکضرب و ۱۰۵ کیلوگرم در دوضرب، ضمن کسب مدال‌های نقره یکضرب و برنز دوضرب نوجوانان آسیا، در مجموع نیز به حدنصاب ۱۹۵ کیلوگرم رسید و با کسب یک مدال برنز دیگر، روی سکوی سوم ایستاد.

به گزارش مهر، در رده سنی جوانان هم مریم کشتکار وزنه‌های ۹۴ کیلوگرم در یکضرب و ۱۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد و با رسیدن به حدنصاب مجموع ۲۰۵ کیلوگرم هر سه مدال برنز یکضرب، دوضرب و مجموع جوانان آسیا را از آن خود کرد.

دیگر نماینده ما در دسته ۶۱ کیلوگرم قهرمانی نوجوانان آسیا، یلدا شریفی سده بود که با حدنصاب مجموع ۱۷۱ کیلوگرم (۷۶ یکضرب و ۹۵ دوضرب) عناوین نهم در یکضرب، هشتم در دوضرب و هشتم در مجموع را کسب کرد. شریفی در رقابت‌های آسیای میانه که همزمان با رقابت‌های نوجوانان و جوانان آسیا در ۵ وزن برگزار می‌شود در دوضرب دسته ۶۱ کیلوگرم موفق به مدال برنز شد.