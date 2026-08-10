جوان آنلاین: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیطی اطلاعیه اعلام کرد: در راستای اجرای قانون و صیانت از منابع یارانهای و اعتباری، فرایند بهروزرسانی اطلاعات سکونت خانوارها انجام شده و کالابرگ الکترونیک افرادی که بر اساس دادههای دستگاههای ذیربط «غیرمقیم» شناخته شدهاند، بهصورت موقت تعلیق شده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس این اطلاعیه، امکان استعلام وضعیت افرادی که کالابرگ آنها در مردادماه به دلیل احتمال اقامت خارج از کشور تعلیق شده است، از ۲۱ مردادماه از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.
همچنین متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی hemayat.sfara.ir و وارد کردن کد ملی عضو خانواری که کالابرگ او در مردادماه شارژ نشده است، از دلیل شارژ نشدن و وضعیت اقامتی خود اطلاع یابند. در صورت تایید تعلیق به دلیل اقامت خارج از کشور، فرد مشمول باید برای احراز سکونت به دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند.
مراحل احراز سکونت
وزارت رفاه مراحل عملیاتی احراز سکونت را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. بهروزرسانی نشانی: سرپرست خانوار ابتدا باید آدرس محل سکونت خود را در «سامانه املاک و اسکان» تأیید یا بهروزرسانی کند.
۲. مراجعه حضوری: فردی که نام او در پیامک تعلیق ذکر شده است، باید شخصاً با همراه داشتن کارت ملی به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت مراجعه کند. برای افراد زیر ۱۵ سال، مراجعه به همراه سرپرست خانوار و شناسنامه الزامی است.
طبق تاکید وزارتخانه، مراجعه به دفاتر پیشخوان تنها برای عضوی از خانوار که نام او در پیامک ذکر شده ضروری است و سایر اعضا نیازی به حضور ندارند. فرمهای مخصوص احراز هویت در این دفاتر تکمیل شده و با استفاده از اثر انگشت الکترونیک و تطبیق چهره با سامانه ثبتاحوال، حضور فرد در کشور تأیید میشود. فهرست این دفاتر از طریق فایل اکسل در نشانی https://epishkhan.org/wp-content/uploads/۲۰۲۶/۰۸/query.xlsx قابل مشاهدهاست.
قوانین بهرهمندی خانوار از کالابرگ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت بهرهمندی سایر اعضا اعلام کرد:
- اگر سرپرست خانوار در کشور حضور نداشته باشد یا احراز سکونت نکند، امکان استفاده کل خانوار از کالابرگ و یارانه مقدور نخواهد بود.
- اگر یکی از اعضای خانوار (غیر از سرپرست) در کشور حضور نداشته باشد، تنها بهرهمندی همان عضو از خدمات کالابرگ متوقف شده و سایر اعضای خانوار کماکان از خدمات بهرهمند خواهند شد.
وضعیت زائران و مسافران موقت
این وزارتخانه با تأکید بر اینکه هیچ حقی از افراد واجد شرایط تضییع نخواهد شد، تصریح کرد: سفرهای زیارتی (عتبات و حج) و سفرهای کاری یا تفریحی موقت، به خودی خود به معنای اقامت خارج از کشور نیست و در صورتی که بازگشت این افراد در سامانههای مربوط ثبت شده باشد، مشمول تعلیق نخواهند شد. با این حال، افرادی از این گروه که به اشتباه پیامک تعلیق دریافت کردهاند، میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان، وضعیت خود را اصلاح کنند.
گفتنی است مهلت قانونی برای احراز سکونت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است. پس از تأیید نهایی اطلاعات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ افراد واجد شرایط فعال شده و معوقات مردادماه نیز در دوره بعدی پرداخت خواهد شد.