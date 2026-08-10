جوان آنلاین: در حالی که حضور یا عدم حضور تماشاگران در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران قطعی نشده است، باشگاه تراکتور اعلام کرد بلیط فروشی اینترنتی دیدار این تیم برابر پیکان از ساعت ۱۶ امروز دوشنبه آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، باشگاه تراکتور همچنین اعلام کرد: با توجه به تأکیدات سازمان لیگ مبنی بر ضرورت یکسان بودن آمار تماشاگران حاضر در ورزشگاه با بلیت‌های به فروش رسیده، از هواداران گرامی درخواست می‌شود پیش از حضور در ورزشگاه، بلیت اینترنتی این دیدار را تهیه کنند.

این دیدار قرار است ساعت ۱۸ روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود.