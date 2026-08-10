جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان، با اشاره به زمان باقیمانده برای ثبتنام آثار گفت: سامانه ثبتنام سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تا پایان وقت اداری روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، پذیرای نسخه بازبینی فیلمهای متقاضی در این دوره است.
به گزارش مهر، وی افزود: پس از پایان مهلت اعلامشده، زمان ثبتنام و دریافت نسخه بازبینی فیلمها تمدید نخواهد شد. علاقهمندان و صاحبان آثار میتوانند تا پایان مهلت تعیینشده، با مراجعه به سامانه جشنواره و مطالعه فراخوان، نسبت به ثبتنام و ارائه نسخه بازبینی خود مطابق ضوابط اعلامشده اقدام کنند.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره شرایط حضور، مقررات و نحوه ثبت آثار میتوانند به سایت رسمی جشنواره و دبیرخانه سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان مراجعه کنند.