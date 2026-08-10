سرویس ورزشی جوان آنلاین: بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مهم‌ترین رویداد پیش‌روی ورزش جانبازان و توان‌یابان است و علاوه‌بر ورزشکاران و کادرفنی تیم‌های‌ملی، فدراسیون جانبازان نیز با تمام توان برای کسب بهترین نتایچ در این آوردگاه تلاش می‌کند.

نشست خبری رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان با حضور رسانه‌ها برگزار شد و جلیل کوهپایه‌زاده برنامه‌های پیش‌روی این فدراسیون را تشریح کرد.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان در آغاز نشست به شرایط سخت امسال اشاره کرد و از تمرکز بر تیم‌های اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی گفت: «یکی از سخت‌ترین سال‌ها را شروع کردیم. با همت آحاد مردم و ورزشکاران کار‌ها روی زمین نمانده و علی‌رغم کاستی‌های موجود به فعالیت ادامه می‌دهیم. بازی‌های پاراآسیایی اتفاق مهمی برای این حوزه است. تمرکزمان روی ۸ رشته اعزامی است که تحت‌پوشش فدراسیون ما قرار دارد؛ وزنه‌برداری، تنیس روی‌میز، والیبال‌نشسته، بسکتبال باویلچر، تیراندازی، تیروکمان و بوچپا. برای هر رشته حداقل ۱۸ اردو برگزار شده و با کمک وزارت ورزش و کمیته‌ملی پارالمپیک توانستیم اردو‌ها را با شرایط خوب برگزار کنیم. همچنین ۳ رویداد خارجی برای تیم‌های بسکتبال و تیراندازی قبل از پاراآسیایی در نظر گرفتیم.»

موفقیت در روز‌های سخت

کوهپایه‌زاده از مدال‌اوری تیراندازان در جام‌جهانی صربستان صحبت کرد: «در شرایط سخت چند ماه گذشته، از بحث آموزش هم غافل نماندیم. هنر این است که در بحران چه می‌کنیم و بتوانیم داشته‌هایمان را مدیریت کنیم و به نتیجه برسیم. در جام‌جهانی تیراندازی صربستان بااینکه با محدودیت مهمات خارجی رو‌به‌رو بودیم، اما ساره جوانمردی و گلوی به مدال رسیدند. در ۲ ماه باقی مانده تا بازی‌های پاراآسیایی شرایط را مدیریت خواهیم کرد و در مسابقات پیش‌رو جوری شرکت می‌کنیم که هم در جهان موفق شویم هم آسیا. در بازی‌های هانگژو برای اولین‌بار دوم آسیا شدیم و باید این جایگاه را حفظ کنیم. در این دوره ژاپن میزبان است و هند و ازبکستان سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند.»

بودجه دولتی کفاف نمی‌دهد

کمبود بودجه ورزش و به ویژه فدراسیون جانبازان نکته دیگری بود که کوهپایه‌زاده به آن اشاره داشت: «علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در بخش معلولین وجود ندارد. سرمایه‌گذاری فقط دولتی بود و این کفایت نمی‌کند. با استعدادیابی باید آینده را تضمین کنیم. سازمان‌های مختلفی مثل بهزیستی و آموزش و پرورش با ما همکاری دارند. ورزش نماد امیدسازی است و انتظار داریم استانداری‌ها فرمانداری‌ها و شوراهای شهر از ما حمایت کنند. بودجه ورزش نسبت به وزارتخانه‌های دیگر پایین است. زمان آن است که به سمت بخش خصوصی برویم تا طبق قانون یک درصد مالیات‌شان در ورزش هزینه شود. تلاش‌ها بر این است که بیشتر بودجه را بگیریم ولی خروجی این حوزه با بودجه فدراسیون همخوانی ندارد. امیدوارم از این فرصت قانونی بتوانیم استفاده کنیم تا مالیات بخش خصوصی در این حوزه تهاتر شود.»

حاشیه والیبال‌نشسته

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان در پاسخ به سوالی در خصوص قهر کاپیتان تیم‌ملی والیبال‌نشسته مردان و غیبت او در تمرینات اظهار داشت: «اعزام تیم‌های والیبال نشسته مردان و زنان به مسابقات جهانی همه را شگفت‌زده کرد. برای آنها که اخبار کشورمان را رصد می‌کنند قطعا قهرمانی جهان در بخش مردان و صعود تیم بانوان به جمع ۸ تیم برتر جهان. اتفاق بزرگی است. هر تیمی حاشیه دارد و ورزش بی‌حاشیه نمی‌شود. اختلاف‌نظری بین بازیکنان و کادرفنی پیش آمده و قابل حل است. در حوزه جانبازان این تعاملات همیشه وجود داشته و به زودی این اختلاف حل می‌شود.» وی در ادامه علت پاداش اندک ملی‌پوشان والیبال‌نشسته پس از کسب نهمین عنوان قهرمانی جهان را کمبود بودجه خواند: «پرداخت ریالی پاداش‌ها به دلیل رعایت قواعد وزارت است. از سال جدید ارز یارانه‌ایی نداریم و سعی کردیم پول توجیبی ورزشکاران به ریال پرداخت شود. باتوجه به شرایط ارزی کشور ترجیح بر پرداخت ریالی است. منابع مالی فدراسیون در حدی نیست که مثل بقیه رشته‌ها هتل جدا بگیریم.»

حمایت از جانبازان جنگ رمضان

کوهپایه‌زاده در مورد اجرای طرح حمایت از جانبازان جنگ ۱۲ روزه و رمضان صحبت کرد: «در کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون طرحی برای استفاده از پتانسیل جانبازان مدافع حرم وجود داشته و این طرح را فعال کردیم. بعد از جنگ ۱۲ و جنگ رمضان، به کمک بنیاد شهید و کمیته ملی پارالمپیک طرح قبلی را با رفع اشکالات قبلی اجرایی کردیم و این فعلا در سطح آماده‌سازی و جمع‌آوری اطلاعات است.»

حمایت ویژه از جوانمردی

رئیس فدراسیون جانبازان حمایت ویژه از ساره جوانمردی، قهرمان پاراتیراندازی را حق او دانست: «در دنیای تیراندازی فقط ساره جوانمردی است که ۴ طلا و ۱ برنز پارالمپیک را دارد و شبیه او نداریم. شاید حمایت‌هایی که از او داریم را نتوانیم از بقیه داشته باشیم. تلاش کردیم به کسی که پرچم ایران را به اهتزاز درآورده توجه بیشتری داشته باشیم. تلاش‌مان آماده‌سازی قهرمانان است. شرایط جوانمردی بهعهنوان پدیده تیراندازی جهان خاص است.»